Adelante exige en Huelva investigación independiente sobre Adamuz y pedirá competencias ferroviarias

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Junta, José Ignacio García, en una atención a medios en Huelva. - ADELANTE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y candidato a la Junta, José Ignacio García, ha exigido este lunes en Huelva como "única solución" una investigación independiente "sin el control de ningún partido político" sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Además, ha asegurado que pedirán las competencias ferroviarias para "la vertebración andaluza a través del tren".

En declaraciones a los medios y durante una visita a Huelva para analizar la situación de las líneas de ferrocarril, García ha señalado, con respecto al accidente de Adamuz, que la investigación "debe ser independiente y sin el control de ningún partido".

"Lo decimos claramente, investigación independiente, que caiga quién tenga que caer, responsables políticos y responsables de las empresas que tenían privatizado el servicio y tenían que hacer una serie de labores de mantenimiento y seguridad de la red. No se nos olvide que en alta velocidad está todo privatizado", ha señalado.

Por tanto, ha insistido en que "caigan todas las responsabilidades políticas y empresariales", porque "los 46 muertos del accidente de Adamuz se merecen una investigación que llegue hasta el final y que ningún partido la controle".

"Por eso, nosotros hemos llevado esto al Parlamento Europeo para que la Comisión Europea vigile que la investigación que se haga sea cien por cien independiente. Y en eso deberían estar el PSOE y el PP y no en tirarse la bola y meterse el dedo en el ojo y las peleas de uno y otro", ha aseverado.

COMPETENCIAS FERROVIARIAS

Por otro lado, García ha lamentado que la Junta "solo se preocupe" por los trenes "cuando es para llevar a turistas y no para conectar a los vecinos y vecinas", por ello, su formación pedirá las competencias ferroviarias para que "se priorice la vertebración andaluza a través del tren".

En este sentido, García ha incidido que es "fundamental" que Andalucía tenga las competencias en cercanía y en media distancia. "Lo dice el Estatuto de Autonomía y ningún gobierno lo ha peleado. Por tanto, nosotros creemos que la única forma de que el tren sea un servicio público, social, que conecte los pueblos, las comarcas y que llegue a todos los municipios de Andalucía es que el tren sea de competencia andaluza", ha insistido.

En este sentido, ha puesto de ejemplo a la provincia de Huelva que, a su juicio, está "históricamente maltratada", de hecho, "sufre una desconexión ferroviaria desde hace mucho tiempo". "Y la culpa está en uno y en otro, en los dos partidos que han gobernado. No es lógico que Huelva, ahora mismo, tenga una conexión ferroviaria con el resto de Andalucía que da pena", ha señalado.

"Los trenes que unen Huelva y Sevilla se estropean, no salen o no funcionan como debería hacerlo en teoría. En definitiva, son trenes absolutamente insuficientes", ha aseverado, toda vez que se ha preguntado que "cómo puede ser que la sierra de Huelva esté desde febrero desconectada y con los trenes para pasajeros absolutamente paralizados porque ha habido una avería".

"Se hizo una inversión, se reabrió en septiembre y en febrero después del temporal se corta y ya no se puede conectar la sierra con el resto de la provincia. No hay trenes a la Cuenca Minera, que lo hubo en su tiempo, no hay trenes con la importancia que tiene la costa de Huelva como motor económico", ha abundado.

Por ello, el portavoz de Adelante Andalucía ha remarcado que "parece que hay Andalucía de segunda y de primera", al tiempo que ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "solo esté preocupado por la desconexión ferroviaria de Málaga, con los turistas" y "no le importe la conexión de los trabajadores y trabajadoras, de los estudiantes, de la gente normal o si es para conectar otros territorios que también son importantes para el turismo como puede ser la sierra de Huelva".

No obstante, García ha señalado que para Adelante Andalucía "todas" las conexiones son "fundamentales" y que Huelva "cuente en el Estado y en Andalucía". "Tenemos ahora mismo a un gobierno del PSOE en Madrid ignorando a Andalucía, y a un gobierno del PP en Andalucía que solo le interesa que vengan turistas de Madrid, no se pelea por los trabajadores y trabajadoras, por los estudiantes, por la gente que necesita tren".