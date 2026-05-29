Alcanzan un acuerdo para insertar en el mercado laboral a migrantes durante proceso de regularización

Archivo - Explotación agrícola en Moguer (Huelva) dedicada al cultivo de la fresa. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Huelva ha cerrado un acuerdo con las organizaciones empresariales Asaja y Freshuelva para facilitar la regularización administrativa y laboral de personas migrantes a través de ofertas de empleo vinculadas a la campaña agrícola de los frutos rojos. La organización sindical ha querido agradecer la implicación de la Subdelegación del Gobierno en este proceso.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, CCOO es entidad colaboradora del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el proceso de regularización de las personas migrantes y está actualmente tramitando las solicitudes de cientos de personas que se están acercando al sindicato para realizar estos trámites.

Por ello, para el sindicato es "fundamental" que estas personas encuentren un trabajo que "dignifique su situación y que les permita también renovar el próximo año". En este sentido, el sindicato ha asegurado que lleva años trabajando con las organizaciones empresariales Asaja y Freshuelva pidiendo un proceso de regularización extraordinaria y ha alcanzado un acuerdo con ambas para facilitar la regularización administrativa y laboral de personas migrantes a través de ofertas de empleo vinculadas a la campaña agrícola de los frutos rojos.

En este sentido, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha explicado que este acuerdo "nace del trabajo conjunto mantenido durante los últimos meses entre el sindicato, las patronales agrarias y la Subdelegación del Gobierno en Huelva", con el objetivo de dar una respuesta "real y útil" a las personas migrantes que actualmente se encuentran inmersas en procesos de regularización.

Además, Perea ha señalado que la normativa permite acceder a la regularización por distintas vías, un informe de vulnerabilidad o a través de una oferta de trabajo. "Desde CCOO entendemos que la mejor manera de garantizar una verdadera integración social es que las personas puedan acceder a un empleo digno y estable", ha afirmado.

En este sentido, el acuerdo alcanzado permitirá que personas migrantes puedan obtener una oferta de empleo en labores relacionadas con la plantación y recolección de frutos rojos. Los contratos tendrán una duración mínima de 90 días, requisito necesario para que estas personas puedan posteriormente renovar su autorización administrativa y consolidar así su situación legal en España.

"Lo que defendemos desde CCOO es que la regularización debe ir acompañada de una oferta de trabajo, porque solo así se dignifican realmente las condiciones de vida de estas personas. Regularizar sin facilitar el acceso al mercado laboral nos deja prácticamente en el mismo punto dentro de un año", ha subrayado la dirigente sindical.

CCOO Huelva ha agradecido expresamente la implicación de la Subdelegación del Gobierno, que ha participado activamente en las reuniones mantenidas con las organizaciones agrarias para resolver cuestiones jurídicas y técnicas relacionadas con el tipo de contratación y los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Para el sindicato, este acuerdo supone "un paso positivo" tanto para las personas trabajadoras migrantes como para el propio sector agrícola onubense, que necesita numerosos trabajadores y trabajadoras para afrontar las campañas agrícolas.