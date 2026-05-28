Ana Lua Caiano se suma al concierto de Yerai Cortés en 'Las Noches del Foro. Iberoamérica suena 2026' de Huelva

Presentación de 'Las Noches el Foro' - DIPUTACIÓN DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

La artista portuguesa Ana Lua Caiano se incorpora a la programación de 'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' y será la encargada de abrir el concierto de Yerai Cortés, que tendrá lugar el próximo 17 de julio en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva).

Según ha indicado la promotora del festival en una nota de prensa, con esta confirmación, el ciclo organizado por la Diputación Provincial de Huelva, con la propuesta artística y producción de Green Cow Music, amplía una de las citas "más vinculadas al diálogo entre raíz, tradición y creación contemporánea".

Así, la noche del 17 de julio reunirá dos iniciativas con "una fuerte identidad artística": la guitarra flamenca renovadora de Yerai Cortés y el universo sonoro de Ana Lua Caiano, una de las voces "más singulares de la nueva canción lusa".

Ana Lua Caiano está considerada "una de las grandes revelaciones" de la música portuguesa contemporánea. Su trabajo combina electrónica, tradición popular portuguesa, sintetizadores, máquinas de ritmo, percusiones, voces superpuestas y grabaciones de campo, creando un lenguaje propio en el que la memoria musical dialoga con la experimentación actual. Como una auténtica one-woman-band, la artista construye sus directos a partir de micrófono, teclado, estación de loops, bombo y otros instrumentos, dando forma a actuaciones inmersivas y de gran personalidad escénica.

Tras la publicación en 2024 de su álbum de debut 'Vou Ficar Neste Quadrado', editado por el sello alemán Glitterbeat y reconocido por medios y plataformas internacionales, Ana Lua Caiano afronta en 2026 una nueva etapa creativa con un próximo disco previsto para noviembre y una línea artística cada vez más incisiva. Su incorporación a la noche de Yerai Cortés refuerza el carácter ibérico e iberoamericano del ciclo, sumando una propuesta que conecta raíz, contemporaneidad y una mirada crítica sobre el presente.

Por su parte, Yerai Cortés presentará 'Popular', su segundo álbum, un trabajo en el que amplía su universo flamenco con "una innovadora mezcla de palos, sonidos y referencias culturales". Con una propuesta escénica marcada por la creatividad y la sensibilidad musical, el guitarrista alicantino "consolida una trayectoria en la que tradición y modernidad dialogan con naturalidad".

'Las Noches del Foro. Iberoamérica Suena 2026' se celebrará del 3 al 24 de julio en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, y en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín, en Huelva capital. Las entradas para todos los conciertos ya se encuentran a la venta a través de la web oficial.

La programación incluye también los conciertos de Bomba Estéreo, el 3 de julio; Maria Becerra, el 10 de julio; y Ricky Martin, el 24 de julio. Las tres primeras citas se celebrarán en el Foro Iberoamericano de La Rábida, mientras que el cierre tendrá lugar en el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín.

La respuesta del público desde la apertura de la venta ha sido "especialmente destacada" en el caso de Ricky Martin, que superó las 2.500 localidades vendidas durante la primera hora y cuenta ya con más de la mitad del aforo disponible vendido. El artista puertorriqueño actuará el 24 de julio en Huelva capital, en la clausura del ciclo.

Bajo el lema 'Iberoamérica Suena', el ciclo propone un recorrido por distintas expresiones de la música actual, desde los sonidos caribeños y electrónicos de Colombia hasta el pop latino, la música urbana argentina, la guitarra española contemporánea, la nueva escena portuguesa y una de las grandes figuras internacionales de la música latina.

Con esta programación, la Diputación Provincial de Huelva, junto a Green Cow Music, refuerza su apuesta por una oferta cultural de verano dirigida tanto al público de la provincia como a quienes visitan Huelva durante la temporada estival, consolidando sus espacios escénicos como puntos de encuentro para la ciudadanía.