Andariego y Fundación 'la Caixa' impulsan en Huelva talleres de fandango dirigidos a personas mayores con Arcángel

La asociación Andariego ha recibido el apoyo de Fundación 'la Caixa', a través de CaixaBank, para el desarrollo de un ciclo de talleres de fandango - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación Andariego ha recibido el apoyo de Fundación 'la Caixa', a través de CaixaBank, para el desarrollo de un ciclo de talleres de fandango dirigidos a personas mayores, una iniciativa que apuesta por la cultura como herramienta de bienestar, participación social y envejecimiento activo. La actividad contará con cuatro talleres, a lo largo de dos semanas, y serán impartidos por Arcángel, acercando el flamenco y, en concreto, el fandango, a personas mayores como medio de expresión artística, estimulación emocional y encuentro social.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, estos talleres se enmarcan dentro del amplio programa de envejecimiento activo que desarrolla la asociación Andariego, con el que se fomenta la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores a través de actividades culturales y creativas. La colaboración se suma a otras iniciativas realizadas conjuntamente en el pasado, como talleres de pintura, teatro o creación de cortometrajes, consolidando una línea de trabajo compartida que utiliza el arte y la cultura como herramientas de inclusión social.

A través de la red de oficinas de CaixaBank, sus profesionales pueden detectar "las necesidades más urgentes y cercanas" de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación "la Caixa" dirigidas a dar respuesta a estas necesidades sociales.