Asociaciones de la Guardia Civil piden a Montero rectificar sobre la muerte de dos agentes en Huelva: "Es un homicidio"

Los féretros de los dos agentes fallecidos en el funeral celebrado en la Parroquia de la Purísima Concepción de la capital onubense el pasado sábado. - María José López - Europa Press

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Diferentes asociaciones de la Guardia Civil han pedido una "rectificación inmediata" a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tras sus declaraciones sobre la muerte de los dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes en una operación contra el narcotráfico, que ha tachado de "accidente laboral", al considerar que "estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal".

Así lo han indicado este martes la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) o la Asociación profesional de Suboficiales de la Guardia Civil (Asesgc), tras las declaraciones de Montero durante el segundo debate electoral televisivo de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo celebrado en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Al respecto, en una nota, Jucil considera "absolutamente intolerable" que "se pretenda reducir lo sucedido a un mero accidente laboral", cuando los agentes "fallecieron durante una persecución a organizaciones criminales y mientras cumplían con su deber". "Estas declaraciones evidencian, una vez más, la preocupante falta sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad".

"Si la investigación penal confirma las maniobras de huida, estaremos ante una conducta delictiva que creó un riesgo extremo y acabó con la vida de dos agentes. Estamos, como mínimo, ante un homicidio por imprudencia grave, lesiones, atentado, delito contra la salud pública y organización criminal, sin descartar figuras más graves. Han muerto en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico", explica Jucil.

En este sentido, añade que aunque el último impacto se produjera entre embarcaciones oficiales "no borra el origen del riesgo", ya que "estaban persiguiendo a miembros de una organización criminal". "Los narcotraficantes han provocado una situación mortal", ha subrayado.

Asimismo, Jucil afirma que exigirá que "esta conducta delictiva se investigue hasta el final" pues "no murieron en el mar; murieron defendiendo al Estado frente al narcotráfico, siendo víctimas de una huida criminal", ha lamentado.

AUGC: "EL ACCIDENTE LABORAL ES ELLA EN SÍ"

Por su parte, desde la AUGC han señalado que "el accidente laboral es ella en sí" y ha subrayado que los agentes "estaban defendiendo el Estado de Derecho" y "no se trata de un accidente laboral como puede suceder en otros ámbitos". "Si ella considera que un asesinato es un accidente laboral, entonces igual no es una buena política", ha remarcado.

Esta asociación ha señalado que "ni ella ni su Gobierno han hecho nada en favor de la Guardia Civil ni la Policía Nacional, como la demanda de que sean consideradas profesión de riesgo" o "con la aplicación de las 35 horas laborales, de lo que tanto se vanaglorian, pero que luego no se tiene aplicación práctica real".

De otro lado, la Asesgc ha manifestado que es "un auténtico despropósito" y una "irresponsabilidad" el "minimizar el sacrificio de los guardias civiles que se dejan la vida en el cumplimiento del deber".

Así las cosas, apuntan que "existe una clara relación causa-efecto entre la muerte de los agentes del Cuerpo en Huelva y la peligrosidad intrínseca del servicio en el medio marino con embarcaciones vulnerables frente a narcolanchas de gran potencia y que podría suponer un funcionamiento anormal de los servicios públicos". "Si la administración conoce un riesgo y no pone los medios estaría incurriendo en una conducta irregular", ha remarcado esta asociación.