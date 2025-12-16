Una avería en Sevilla de un tren procedente de Huelva deja el lunes a los pasajeros parados varias horas

Archivo - Tren en la estación de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia técnica en el autopropulsado del tren media distancia de la línea Huelva-Sevilla dejó este lunes a los pasajeros parados durante varias horas entre Aznalcázar y Benacazón --en la provincia de Sevilla-- y tuvieron que ser finalmente transbordados a otro tren para finalizar el trayecto.

Según han indicado desde Renfe a Europa Press, el tren salió de Huelva a las 15,00 horas con 67 pasajeros y a las 16,15 horas sufrió la avería. Así, desde la empresa movilizaron otro tren para acoplarlo, pero sobre las 20,20 horas, después de varios intentos infructuosos, finalmente fueron trasladados a otro tren a las 22,00 horas.

Señalan desde Renfe que se trata de una vía única, lo que hace que la operación sea "más compleja" al no contar con otra vía para poder hacer el trasbordo con un tren en paralelo. A ello, apunta, se le añadieron complicaciones derivadas del temporal.

De este modo, tras varias horas esperando los pasajeros fueron evacuados por personal de Renfe acompañado por agentes de la Guardia Civil para garantizar la seguridad de esas personas, ya que el cambio hacia el tren de rescate se hacía en una zona de campo.

Finalmente, los viajeros pudieron reanudar la marcha a las 22,00 horas en un tren que llegó a la estación de Santa Justa a las 23,30 horas de la noche, aproximadamente, según han indicado algunos de los afectados.