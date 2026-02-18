El Ayuntamiento de Huelva cumple con la Hermandad de Emigrantes del Rocío al inaugurar un paseo con su nombre

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada por la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, en la rotulación del paseo que a partir de ahora llevará el nombre de la Hermandad de Emigrantes del Rocío. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; acompañada por la concejal de Recursos Humanos, Régimen Interior y Modernización Digital, Elena Pacheco, ha asistido en la tarde de este miércoles a la rotulación del paseo que a partir de ahora llevará el nombre de la Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva, "referente y garante de las tradiciones, de la identidad y de la manera de sentir de Huelva la devoción hacia la Blanca Paloma".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en un acto "entrañable" amenizado por el coro de la hermandad y que ha contado con la participación de varios miembros de la corporación municipal, así como hermanos y devotos, se ha hecho efectivo el acuerdo del pleno de Honores y Distinciones del año 2022, en el que se decidió que la Real e Ilustre Hermandad de Emigrantes del Rocío de Huelva tuviera una calle en la ciudad con motivo del cincuentenario de su fundación.

Durante su intervención, la primera edil ha afirmado que con este reconocimiento desde el Ayuntamiento se reconoce públicamente "el trabajo que desarrolla Emigrantes cada día para mantener vivo el patrimonio cultural y religioso de Huelva, y por eso este paseo no es solo un nombre en una placa: es un símbolo de respeto, de gratitud y de compromiso mutuo".

"Un compromiso que reforzamos apoyando vuestros proyectos, porque creemos firmemente que son claves para la preservación de nuestras tradiciones, desde las peregrinaciones, hasta la escuela de tamborileros, los talleres de flamenco, de bordado, de castañuelas, así como las actividades infantiles que siembran el amor por nuestras raíces en los más pequeños", ha manifestado.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado la labor solidaria de la hermandad, "con una obra social que ayuda a muchas familias y que permite conseguir ese equilibrio entre tradición y compromiso social que les hace aún más grandes" y ha agradecido a la Hermandad que lleven siempre el nombre de Huelva "con orgullo dentro y fuera de las fronteras".

Por su parte, el presidente de la Hermandad del Rocío de Emigrantes, José Francisco Garrido, ha agradecido el reconocimiento a la entidad que preside "y que pone valor el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de una hermandad que lleva ya más de 50 años trabajando por y para esta ciudad, así como en la difusión de la devoción rociera en toda Huelva".

"Para los rocieros y los hermanos de Emigrantes es una satisfacción y un orgullo poder tener dentro del callejero de la ciudad una referencia hacia nuestra hermandad, ya que han sido muchos los años los que llevamos trabajando para conseguirlo y hoy, por fin, podemos presumir de que Huelva cuenta con una referencia a Emigrantes en su callejero", ha continuado el presidente.