El Ayuntamiento de Huelva licita por 6,4 millones de euros el alumbrado ornamental eventual de la ciudad

Alumbrado navideño de la ciudad de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha sacado a licitación por 6,4 millones de euros (con IVA), el suministro del alumbrado ornamental eventual y ejecución de instalaciones eléctricas provisionales para las fiestas de la ciudad de Huelva.

Según indica el anuncio de la licitación, consultado por Europa Press, las empresas que deseen presentar sus ofertas pueden hacerlo hasta el 22 de junio y el plazo del contrato es de dos años.

Así, según el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objetivo del contrato es el suministro de los alumbrados ornamentales e instalaciones eléctricas provisionales para las fiestas y eventos festivos de la Ciudad de Huelva, para una duración de dos años, incluyendo su conservación y mantenimiento.

"Buscando la mejor gestión de los recursos públicos, se garantiza con la realización de este contrato, que los materiales utilizados conlleven las últimas innovaciones tecnológicas y certificados de seguridad y de consumo energético, debiendo cumplir todos los materiales con lo establecido en el reglamento", señala el pliego.

De este modo, en cuanto a alumbrado ornamental, el contrato se refiere al alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje incluido, de los alumbrados ornamentales de los recintos feriales de Fiestas de San Sebastián, Fiestas de Carnaval, Fiestas Colombinas, las Fiestas de la Cinta, Feria de Otoño y las Fiestas de Navidad.

Igualmente se consideran incluidos el suministro por parte del adjudicatario de todos los medios auxiliares y materiales necesarios para las instalaciones referenciadas, el transporte de estos materiales hasta el lugar de su instalación, el montaje de los elementos accesorios y de sujeción, así como los eléctricos propiamente dichos y las pruebas de las instalaciones.

Además, las revisiones, reparaciones y reemplazamientos de componentes que sea necesario efectuar para "su perfecto funcionamiento", están incluidas como "obligaciones del adjudicatario en concepto de conservación y mantenimiento".

Por otro lado, en cuanto a instalaciones Eléctricas Provisionales, el Ayuntamiento licita el servicio de alquiler, montaje, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones eléctricas provisionales de los recintos de las Fiestas de San Sebastián, Fiestas de Carnaval, Fiestas Colombinas, las Fiestas de la Cinta, Feria del y las Fiestas de Navidad descritas.

Así, se considera "obligatorio" el montaje de los elementos accesorios y de sujeción, así como los eléctricos propiamente dichos; la realización de cuantos ensayos y pruebas, requieran las instalaciones de referencia, antes de su puesta en funcionamiento; las revisiones, reparaciones y reemplazamientos de componentes, antes y durante el funcionamiento de las instalaciones; y la realización de operaciones de índole análoga en cuanto a capacidad del personal como de disposición de medios auxiliares.

Además, el Pliego de Prescripciones Técnicas indica que los suministros y trabajos se ejecutarán de acuerdo con "la organización que el contratista estime necesario, quedando garantizada la fecha de terminación de estos en los plazos establecidos". A este respecto, los plazos previstos para el montaje del alumbrado de Navidad "en ningún caso comenzarán con anterioridad al 1 de septiembre, ni finalizará su completo desmantelamiento con posterioridad al 1 de febrero.

Por otro lado, el pliego insiste en que "se deberán utilizar las tecnologías más eficientes y que mejor se adapten a cada motivo y festividad o evento".

Además, los motivos a instalar "deberán estar relacionados preferentemente con cada una de las fiestas que contempla este pliego, buscando la idoneidad estética que cada evento requiere". En materia de iluminación ornamental se deberán utilizar motivos luminosos de "alto valor estético, fabricados principalmente con estructura de aluminio o mimbre decorativo". Sobre la estructura del arco se fijarán las diferentes figuras o composiciones, que conforman el motivo.

En función de la geometría de las calles y/o plazas a iluminar, siempre bajo autorización municipal, "se podrán decorar báculos de alumbrado público y árboles, disponiendo todos los elementos y soluciones técnicas necesarias para minimizar la afección a los mismos".

Además de la tipología y temática de los motivos, el contratista "deberá cuidar el color y la proporcionalidad del tamaño de los motivos respecto al entorno en el cual se ubiquen, la interdistancia entre ellos cuando se coloquen en series".