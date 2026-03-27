Ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría agotarán "todas las vías legales" para personarse en el caso de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Imágenes de los cinco minutos de silencio convocado por el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) en memoria de las personas fallecidas en el accidente de tren de Adamuz el pasado 20 de enero. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

HUELVA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría han anunciado que agotarán "todas las vías legales" para conseguir personarse como acusación popular en el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) --que se saldó con 46 personas fallecidas, 28 de ellas de la provincia onubense, y más de un centenar de heridos--, después de que la jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, que instruye la causa, los haya dejado fuera del caso en un auto emitido el jueves y que se ha conocido este viernes.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de los dos ayuntamientos referidos, la jueza concluye que no ha lugar a tenerlos por personados "por falta de legitimación para el ejercicio de la acción popular", mientras que en el caso de Iustitia Europa toma esta decisión "por falta de cumplimiento de requisitos formales concretados en la falta de autorización/acuerdo del órgano correspondiente para el ejercicio de la acción penal como acusación popular en el presente procedimiento".

De este modo, en un audio remitido a los medios, el teniente de alcaldesa de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha señalado que contra este auto judicial "aún cabe un recurso de reforma", que es "ante el mismo juzgado que ha denegado la personación", así como "otro posterior ante la Audiencia Provincial de Córdoba". "Nosotros agotaremos todas las vías porque consideramos que hay que estar al lado de las familias. Es una obligación de cualquier Administración pública", ha remarcado.

Asimismo, ha lamentado que "se han admitido las de grupos políticos y sindicatos", pero que "en cambio no las de las distintas administraciones públicas, como ha sido el Ayuntamiento de Huelva, Punta Umbría y alguna otra que se ha ido personando", por lo que ha subrayado que "habrá que hacer un análisis del porqué de esa decisión adoptada por el juzgado", pero que el Consistorio onubense, "en cualquier caso, hasta el final" intentará "agotar las vías judiciales para formar parte del procedimiento y ayudar a las familias".

Muñoz ha explicado que el Auto les ha sido notificado este mismo viernes y que es "muy completo, parece ser". "Tiene más de 14 folios y tenemos que hacer un análisis jurídico desde los servicios municipales", ha concluido.

Por su parte, el exalcalde y concejal socialista, Gabriel Cruz, ha pedido al Ayuntamiento, durante el pleno de este viernes, que "recurra el auto" judicial y "siga adelante con el procedimiento" para conseguir personarse y "se llegue hasta el final".

De otro lado, el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, también ha confirmado que el Consistorio costero también recurrirá el Auto judicial ante la Audiencia Provincial de Córdoba al entender que los ayuntamientos "sí tienen legitimación" y que la propia jurisprudencia para denegar la personación "cita que es contradictoria" porque "no hay un criterio unánime sobre si una Administración pública tiene la legitimación para hacer acusación popular o no".

"Nosotros creemos firmemente que tenemos acusación popular y que no estamos de acuerdo con que sea solamente el Ministerio Fiscal, como organismo público, el que tiene que velar para hacer acusación en representación de lo público, en este caso de un ayuntamiento que ha sido especialmente afectado por este accidente", ha subrayado.

A este respecto, ha manifestado que "el hecho de que se anunciara la personación, ya de facto, ha tenido que varias de las víctimas o familiares de las víctimas se han puesto en contacto con el ayuntamiento, con los servicios jurídicos, para tener más información" y estar "un poco más amparados" sobre "lo que está ocurriendo en el procedimiento judicial".

"No es lo mismo la cercanía que puede tener la Fiscalía a la que pueda tener los servicios jurídicos del Ayuntamiento para las personas de Punta Umbría. Por tanto, vamos a agotar todas las vías para poder tener esta resonación y estimamos que hemos hecho además las cosas desde el punto de vista jurídico con toda la corrección, se ha formulado la correspondiente querella, juntada a la resonación y creo que es difícil entender por los ciudadanos que el sindicato Manos Limpias o algún partido político tenga legitimación para ser acusación popular y un ayuntamiento donde tantas víctimas ha habido no la tenga", ha concluido.