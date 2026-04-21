La Biblioteca de la UHU (Huelva) celebra el Día del Libro con exposiciones, actividades participativas y un mercadillo

Infigrafía de las actividades del Día del Libro de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Huelva conmemora el Día del Libro con una programación especial que combina exposiciones, actividades participativas y acciones solidarias, con el objetivo de fomentar la lectura y acercar la cultura a la comunidad universitaria y a la sociedad onubense.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, entre las propuestas más destacadas se encuentra la exposición 'Del papel al e-book: un recorrido visual por los soportes documentales', que podrá visitarse en la Biblioteca Central del 22 de abril al 30 de mayo. Esta muestra pretende ser un viaje por la memoria material del conocimiento que ofrece un recorrido por la evolución histórica del libro, pero que pretende mostrar, fundamentalmente, otros soportes documentales. Cada soporte cuenta, no solo lo que contiene, sino también cómo se leía, se escuchaba o se compartía la información en su tiempo.

Asimismo, la Biblioteca ha organizado la selección bibliográfica '50 años del Premio Cervantes: una celebración de la literatura en español', también disponible en la Biblioteca Central durante el mismo periodo. Esta iniciativa rinde homenaje a los autores galardonados con el Premio Cervantes, considerado el máximo reconocimiento de las letras en lengua española.

El programa incluye además la actividad participativa 'Deja que un libro te elija', que se celebrará el 23 de abril, de 10,00 a 12,00 horas, en el Aulario Paulo Freire. Esta propuesta invita a los participantes a descubrir nuevas lecturas de forma diferente, seleccionando libros sin conocer previamente su portada o autor.

Como parte del compromiso social de la institución, los días 22 y 23 de abril tendrá lugar el Mercadillo del Libro Solidario, organizado por la Asociación Ayre Solidario. La iniciativa se desarrollará en la cristalera de acceso a la Biblioteca Central, en horario de 11,00 a 18,00 horas, y permitirá dar una segunda vida a los libros al tiempo que se colabora con fines solidarios.

Con esta programación, la Biblioteca de la Universidad de Huelva refuerza su papel como espacio de dinamización cultural y de promoción de la lectura, sumándose a la celebración del Día del Libro con actividades abiertas, inclusivas y accesibles para todos los públicos.