Carolina Marín recibirá el próximo martes un homenaje en Huelva tras anunciar su retirada

Archivo - Carolina Marín. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de bádminton Carolina Marín, oro olímpico y triple campeona del mundo, recibirá el próximo martes, 7 de abril, un homenaje en su Huelva natal tras anunciar su retirada el pasado 26 de marzo, y en el marco de la celebración del Campeonato de Europa de bádminton, que se disputa del 6 al 12 de abril en la capital onubense.

De este modo, la volantista onubense vuelve al espacio donde dio sus primeros pasos en el bádminton, el polideportivo Diego Lobato --situado en su barrio, La Orden-- para participar en un encuentro "muy especial" con niños que inician su camino en este deporte, según ha indicado Iberdrola, que organiza la jornada en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Federación Andaluza de Bádminton.

Tras el clinic con unos 60 escolares de 10-11 años, que jugarán al bádminton con la deportista y otras monitoras de apoyo, Carolina rotará por las pistas, interactuando y jugando con los participantes y mantendrá luego una charla con ellos. Después, la volantista ofrecerá una rueda de prensa en la que serán sus primeras palabras tras anunciar su retirada del bádminton profesional.

Carolina Marín deja el mundo del deporte a los 32 años, después de haber colocado a un deporte minoritario y con poca tradición en España como el bádminton en lo más alto gracias a numerosos éxitos que podrían haber sido posiblemente más de no haber sufrido tres graves lesiones de rodilla, la última de ellas cuando apuntaba a pelear en París por su segunda medalla de oro olímpica.

Con apenas 8 años descubrió este deporte gracias a una compañera de colegio en Huelva y desde entonces empezó a labrar una leyenda en este deporte, dominado por las jugadoras asiáticas con mano de hierro hasta su irrupción. Campeona de España a los 13 años, posteriormente conoció a Fernando Rivas, el entrenador con el que desarrolló toda su carrera y que sacó el máximo partido de una jugadora de un marcado carácter competitivo, a la que su madre apodaba 'la McEnroe'.

Pronto se hizo la dueña de Europa, con la conquista de siete títulos continentales (2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), dos de ellos ante la afición española, en Huelva (2018) y Madrid (2022), pero también trasladó ese mando más allá, logrando tres títulos de campeona del mundo en 2014, 2015 y 2018, siendo la tercera europea en hacerlo y rompiendo en 2014 con nueve ediciones de dominio de jugadoras asiáticas.

Pero sin duda, su mayor éxito se produjo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. Allí acudía como gran favorita para agrandar su leyenda con una medalla de oro histórica y Carolina Marín no falló, proclamándose campeona remontando a la india Sindhu V.Pusarla, a la que batió por 19-21, 21-12 y 21-15 para ser la primera jugadora no asiática en lograrlo.

LESIONES EN LA RODILLA

Sin embargo, la carrera de la onubense ha estado marcada por las lesiones, todas ellas en la rodilla. La primera, el 27 de enero de 2019, mientras disputaba la final del Masters de Indonesia, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Trabajó con exigencia y desgaste físico y mental para poder estar al año siguiente a su mejor nivel en los Juegos de Tokio, pero la trágica pandemia retrasó la cita y le dio más tiempo. Fue desgraciadamente en vano porque a poco más de un mes de la celebración de este evento, se volvió a lesionar, en la otra rodilla, y rompiéndose además los dos meniscos.

Marín fue capaz de rehacerse a este nuevo infortunio para volver a jugar y seguir siendo competitiva. A París 2024, tras ser un año antes subcampeona del mundo y volver a demostrar su calidad, llegó con opciones de optar a una nueva medalla y tenía al alcance al menos la plata cuando dominaba a la china He Bingjao en su semifinal por 21-14 y 10-7.

La jugadora onubense abandonó la pista llorando desconsoladamente en lo que fue el principio del fin de la carrera de una de las deportistas españolas más importantes de la historia, también Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2024.