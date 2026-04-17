El CAU respalda el reparto de 90,45 millones de euros para la Universidad de Huelva del modelo de financiación en 2026

Reunión del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) . - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) dispondrá de 90,45 millones de euros del modelo de financiación para el ejercicio 2026, una vez que el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado, con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén, la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en este instrumento para el conjunto de las diez universidades públicas andaluzas, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano celebrada este viernes en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.

En esta reunión, se ha informado favorablemente la orden que recoge esta distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero equilibrado y sostenible.

La propuesta planteada para la UHU y para el resto de instituciones ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores. Esta incluye los 1.788,2 millones inicialmente presupuestados en las cuentas de la Junta para 2026, a los que se suman otros 37,5 millones vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema y al acuerdo de 8 de abril de 2025 entre Junta y rectores sobre retribuciones de personal.

Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias de la Administración autonómica en el marco de este instrumento de financiación que se reajustan atendiendo a las partidas finales acordadas para cada uno de ellos.

Para la Universidad de Huelva, de los 90,45 millones de euros que se reparten, 80,32 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 7,61 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos. Además, 2,51 millones, para complementos retributivos y refuerzo financiero.

A todas esas cifras se añaden 1,63 millones consolidables procedentes de la partida destinada al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario. Además, el modelo incluye para la UHU otros 875.937 euros para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS). En total, ambos importes suman 2,51 millones de euros.

COMISIÓN TÉCNICA

Una comisión técnica integrada por la Consejería de Universidad, en coordinación con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y por los rectores se encargará de evaluar los criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario.

Con esta medida se pretende alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la comunidad, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado. Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.