El Centro de la Comunicación de Huelva muestra los periódicos realizados por el alumnado de sus talleres escolares

Alumnos participantes en los talleres escolares. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva ha inaugurado esta mañana una exposición en la que muestra los periódicos realizados por el alumnado de Primaria que ha participado durante este curso en los talleres educativos organizados por este espacio municipal.

Tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, la muestra reúne un total de 25 portadas elaboradas por estudiantes de distintos centros escolares de Huelva y la provincia, quienes, a través de esta actividad, han podido convertirse en periodistas por un día y crear su propio periódico, trabajando contenidos relacionados con la actualidad, la creatividad y la comunicación.

El acto de inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por alumnado de dos de los centros participantes este año en los talleres: el Colegio Montessori y el Colegio Reyes Católicos, cuyos estudiantes han podido ver sus portadas en la exposición.

Durante su intervención, la Alcaldesa ha felicitado al alumnado "por su creatividad, su esfuerzo y las magníficas portadas y periódicos que habéis realizado", destacando además "el gran nivel" de los trabajos expuestos.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la participación escolar en la actividad diaria del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, asegurando que "vuestra presencia hoy y durante todo el curso da vida a este espacio y da sentido al objetivo con el que nació este centro: acercar el periodismo y la comunicación a la sociedad, especialmente a los más jóvenes".

La primera Edil también ha animado a los escolares a sentirse orgullosos de sus trabajos y a compartirlos con familiares y amigos, recordando que la exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de junio.

De esta manera, los talleres escolares del Centro de la Comunicación Jesús Hermida se han consolidado este curso como "una de las principales líneas de actividad educativa y divulgativa del espacio".

En total, alrededor de 1.500 escolares de Huelva capital y la provincia han participado durante este año académico en las distintas propuestas organizadas por el centro, orientadas a fomentar el conocimiento del periodismo, la comunicación y el pensamiento crítico entre los más jóvenes.

Se trata de una oferta educativa "muy completa" que ha registrado una alta demanda por parte de los centros educativos de Huelva y la provincia, "dando cumplimiento además a uno de los objetivos más esenciales con los que nació el propio Centro de la Comunicación Jesús Hermida: acercar el mundo del periodismo y la comunicación a la ciudadanía desde edades tempranas, promoviendo el aprendizaje, la participación y el espíritu crítico".

Entre las actividades desarrolladas destaca el taller de creación de periódicos, dirigido al alumnado de Primaria, en el que los escolares han elaborado sus propias publicaciones y han conocido de forma práctica cómo funciona una redacción periodística.

Asimismo, el centro ha celebrado el taller de fake news, orientado a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, en el que los participantes han trabajado la identificación de informaciones falsas y han aprendido herramientas para informarse con sentido crítico y responsable.

La programación educativa también ha incluido el curso de géneros periodísticos, donde el alumnado ha podido conocer las características de formatos como la noticia, la crónica o el artículo de opinión; así como el taller de cómo hablar en público, centrado en ofrecer a los jóvenes recursos y técnicas para mejorar su expresión oral y desenvolverse con mayor seguridad ante una audiencia.

La próxima semana culminará la programación de talleres orientados a escolares correspondiente al presente curso académico.

No obstante, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida continuará ofreciendo estas actividades durante los meses de verano a entidades, asociaciones y campamentos estivales interesados en participar en esta propuesta educativa.