Comienza el rodaje en la sierra de Huelva de la película 'Claros de bosque', participada por RTVE

Rodaje de 'Claros de bosque', dirigida por Alejandro Salgado, en la Sierra de Huelva y Picos de Aroche de Huelva. - RTVE

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Claros de bosque', dirigida por Alejandro Salgado y participada por RTVE, ha iniciado su rodaje en España, concretamente en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva). Con un reparto que combina intérpretes naturales y colaboraciones musicales como la del cantaor Tomás Perrate o el guitarrista Raúl Cantizano, el proyecto parte de un trabajo de casting de calle dirigido por Cendrine Lapuyade en el entorno de la Sierra de Aracena desde el pasado 2025.

Según ha indicado RTVE en una nota de prensa, al elenco se suma el actor luso José Martins. El rodaje de la película se prolongará durante seis semanas en las localidades onubenses de Higuera de la Sierra, Aracena, las aldeas del Castañuelo y Carboneras, Zufre, Galaroza, La Nava y Los Romeros.

Tras años fuera, Pedro regresa desde Portugal a su pequeña aldea fronteriza en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Un pueblo de ancianos donde Pedro siente la necesidad de reconciliarse con su origen. Para unos sigue siendo un niño; para otros un desconocido; y para todos es igual a su padre, Pedro el carbonero, recientemente fallecido.

Con pequeños gestos, paciencia y cuidados, Pedro irá restableciendo la primavera perdida en su entorno mientras espera el momento apropiado para viajar donde desea.

'Claros de bosque' sumerge al público en temas como la familia, el cuidado, el amor, la idea de regreso, la búsqueda, la responsabilidad con el entorno y lo cercano, y el redescubrimiento como camino hacia la aceptación y el conocimiento propio.

En la película destacan los escenarios del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, declarado reserva de la Biosfera por la Unesco. Además, la obra no es solo un muestrario de la diversidad natural y arquitectónica de la zona, sino que lleva a cabo un ejercicio de puesta en valor del patrimonio inmaterial de la sierra, su historia y sus gentes.

En palabras de Alejandro Salgado, "la propuesta confía en un cine de mirada autoral hecho desde Andalucía, valiente y sin complejos, que desde un férreo compromiso con la cultura y con las raíces de las que esta proviene, no tiene miedo a tomarlas de la mano para experimentar nuevas formas a nivel cinematográfico y musical".

"Esta es una película que concede mucha importancia al acervo y busca estar atenta a la veracidad de las emociones. Por este motivo, decidimos realizar un casting de actores naturales que tengan experiencia vivida en la realidad de los propios escenarios donde se desarrolla la historia y donde se quiere rodar la misma", ha señalado.

De este modo, 'Claros de bosque' es una película de la productora andaluza La Maleta Films en coproducción con la portuguesa Rúa Escura, que cuenta con la participación de RTVE y Canal Sur TV. Tiene el apoyo del Gobierno de España-ICAA y la Junta de Andalucía, así como de la Diputación de Huelva. La película se estrenará en cines de la mano del sello independiente Atalante.