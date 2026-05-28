El concejal de Huelva José Manuel Moreno asegura que su renuncia está "muy meditada" y alega a motivos personales

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno (centro), junto al portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, que su renuncia al acta como edil del Consistorio ha sido una "una decisión muy meditada y no fácil" y que responde a motivos personales, ya que "a veces la vida te da a elegir entre jubilarte o seguir".

Así lo ha manifestado el concejal visiblemente emocionado tras una rueda de prensa del primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva y portavoz del Gobierno, Felipe Arias, para informar sobre las mociones que se llevan a Pleno, aunque en principio no estaba prevista su participación, Moreno, que estaba presente, ha querido expresar los motivos y el agradecimiento por estos tres años como edil.

Así, Moreno ha subrayado que es "una decisión muy meditada y no fácil". "A mí me ha costado muchísimo trabajo porque han sido tres años impresionantes de trabajo, pero también de una vivencia increíble. Por ello, voy a estar siempre agradecido, primero a la alcaldesa, Pilar Miranda, y, segundo, al resto de compañeros, porque no puedo poner ni una pega", ha aducido.

Además, ha querido dejar "claro", con un tono irónico, que su renuncia "no es por culpa de la Policía ni por culpa de los bomberos". "Les aseguro que los que me dijeron que dónde me iba a meter estaban equivocados, porque ha sido un placer trabajar con ellos y con ellas, porque hay muchas mujeres policías que me han demostrado una profesionalidad y son increíbles y que estoy súper agradecido".

"Además, sé que algunos están enfadados porque me voy. Por lo menos alguno me lo ha dicho, así que eso es buena señal", ha señalado el aún concejal.

Asimismo, el edil ha subrayado que se va "contento" y con "el trabajo hecho", pero "lo que pasa que a veces la vida te pone elegir entre jubilarte o seguir". "Es tan sencillo como eso", ha finalizado.

CAMBIO DE ORGANIGRAMA EN EL AYUNTAMIENTO

En este sentido, la renuncia oficial del concejal se producirá este viernes en el Pleno Ordinario del Consistorio. Una sesión que el portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha señalado que tendrá "un componente emotivo" con la despedida del concejal José Manuel Moreno.

"Aunque nos gustaría tenerlo a nuestro lado siempre, también lo apoyamos y apoyaremos. Seguirá siendo un miembro más del equipo con las puertas siempre abiertas", ha señalado Felipe Arias.

La reestructuración del equipo se resolverá con la incorporación de Antonio Jesús Rodríguez Garrido, Toni Garrido, quien tomará posesión de su acta de concejal en los próximos días. El reparto de competencias quedará como sigue: Alfonso Castro asumirá la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Presidencia; mientras que Toni Garrido se hará cargo de la Concejalía de Juventud, Educación y Atención al Ciudadano.