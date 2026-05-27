El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva renuncia a su acta por motivos personales

Archivo - El concejal de Seguridad Ciudadana y Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y la Jefatura de Policía Local del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno, ha presentado un escrito comunicando su renuncia como edil del consistorio de la capital onubense, algo que se recoge en el orden del día del próximo pleno municipal, que se celebrará este viernes, 29 de mayo.

Así, desde el Ayuntamiento de Huelva no han especificado cuáles son los motivos que llevan al concejal a renunciar a su acta, ya que Moreno será el encargado de hacer públicas sus razones en el pleno del viernes, toda vez que el Consistorio ha trasladado su "respeto" a esta decisión, así como todo su "apoyo".

De este modo, según ha adelantado Cadena SER Huelva, hay tres de candidatos que serían los siguientes para suceder al concejal, Ignacio Carmona Zabalo, Francisco José Mora Cobo y Rosa María Pousada Pérez, que le suceden en la lista presentada por el PP en las pasadas elecciones municipales.

José Manuel Moreno ha sido concejal desde junio de 2023, cuando ostentaba la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad, hasta que en febrero de 2025 el Ayuntamiento realizó cambios de funciones en distintas áreas municipales, con motivo del nombramiento de Huelva como Municipio de Gran Población, con el objetivo de distribuir las competencias de manera "más eficiente y adecuada a la nueva realidad administrativa de la ciudad", señaló el Consistorio. Desde entonces, pasó a ser concejal de Seguridad Ciudadana.

Asimismo, ha sido director del Centro de Atención Infantil Temprana CAIT Aspromin, también ha sido representante de los gerentes de Plena Inclusión en Huelva y miembro del equipo de gerentes regional de Plena Inclusión Andalucía. Además, es Experto Universitario de Dirección de Centros de Servicios Sociales por la Universidad a Distancia de Madrid.