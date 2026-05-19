Controlado un nuevo incendio en la plata de reciclaje de Almonte (Huelva) que salió ardiendo en abril

Imagen del incendio el pasado 20 de abril. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio Provincial de Huelva y efectivos del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), trabajan en un incendio declarado este martes en la planta de gestión de residuos de Almonte (Huelva), situada en el paraje Montehigo, que ya salió ardiendo el pasado 20 de abril y que, en ese momento, provocó una gran humareda.

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, el incendio se encuentra ya controlado y los efectivos desplazados hasta la zona continúan trabajando en su remate y liquidación. Por su parte, desde el Consorcio de Bomberos han señalado que el aviso entró a las 11,30 horas y solicitaron la presencia del Infoca al encontrarse en una zona forestal.

Hasta la zona se han desplazado 12 bomberos de tres parques del Consorcio Provincial --Almonte, Valverde del Camino y San Juan del Puerto-- con ocho camiones. Por parte del Infoca se encuentran en el lugar del incendio un agente de medio ambiente y un vehículo pesado de extinción, conocido como nodriza.

Tras ser declarado el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía desplazó hasta la zona un avión de carga en tierra, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

Desde el Consorcio Provincial han destacado que el incendio se encuentra controlado en estos momentos, pero cuenta con "mucha carga", lo que significa que tiene una temperatura muy alta. Además, en la zona hay también una cuba del Ayuntamiento de Almonte.