Cumbres Mayores (Huelva) presenta su Corpus Christi, una celebración que "mantiene viva la esencia y la tradición"

Presentación en la Diputación de Huelva del Corpus Christi de Cumbres Mayores. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este jueves la presentación de la programación del Corpus Christi 2026 de Cumbres Mayores, una de las festividades "más representativas" del municipio serrano, que se celebrará del 3 al 8 de junio y que, según la la diputada provincial Carmen Díaz, "mantiene viva la esencia y la tradición" del municipio.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en el acto, además de la diputada, han participado la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gema Castaño; y el teniente de alcalde de la localidad, Enrique Carrascal, quienes han desgranado una programación que combina actos religiosos, actividades culturales, festejos tradicionales y actuaciones musicales.

La diputada provincial Carmen Díaz ha destacado que el Corpus Christi de Cumbres Mayores "es una fiesta que une tradición y devoción, y que refleja lo que es como pueblo", toda vez que ha subrayado que este tipo de celebraciones "hacen sentir orgullo de pertenencia y mantienen vivas las raíces y costumbres que identifican al municipio".

Asimismo, la diputada ha felicitado al Ayuntamiento, a las hermandades y a todos los colectivos implicados "por seguir manteniendo una festividad tan singular y por el esfuerzo colectivo que supone sacar adelante una celebración de estas características".

Por su parte, la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gema Castaño, ha señalado que el Corpus Christi "es la gran fiesta" de su pueblo, y "principal seña de identidad con un legado recibido de los mayores", por ello, "la responsabilidad de preservar y transmitir a las generaciones futuras".

Castaño ha explicado que se trata de una celebración "muy arraigada" que muestra "el orgullo cumbreño y la identidad como pueblo", además de poner en valor "el patrimonio etnográfico, cultural, gastronómico e histórico" del municipio.

La alcaldesa ha destacado también el simbolismo del cartel anunciador de esta edición, presidido por la custodia "como símbolo central de los actos religiosos", acompañado de castañuelas que representan "el importante acervo cultural y los grupos de danza de la localidad", así como claveles que evocan "los altares y zaguanes engalanados para el paso del Santísimo".

Igualmente, ha querido agradecer la implicación de hermandades, colectivos y vecinos, asegurando que "sin ellos no sería posible mantener viva esta celebración", al tiempo que ha invitado a toda la provincia "a conocer Cumbres Mayores y disfrutar de unos días de convivencia, hospitalidad y tradición".

El teniente de alcalde, Enrique Carrascal, ha sido el encargado de desgranar la programación prevista para estos días festivos. Los actos comenzarán el miércoles, 3 de junio, con la subida al pueblo de Nuestra Señora de la Esperanza y el recibimiento de las imágenes en la plaza del Amparo, acompañado de grupos de danza, tamborileros y la Banda Municipal de Música, finalizando la jornada con una gran velada de fuegos artificiales y la tradicional 'Noche del pescaíto'.

Por otra parte, el jueves, 4 de junio, Día del Corpus, se celebrará la diana floreada, la función religiosa solemne y la procesión del Santísimo Sacramento bajo palio junto a las imágenes de las vírgenes de la Esperanza, Amparo y Gracia, acompañadas por los grupos de danza y la Banda Municipal.

La programación incluye además actividades lúdicas y populares como las tradicionales sueltas de vaquillas, el paseo de caballos, encierros y actividades infantiles, así como actuaciones musicales y conciertos en la Caseta Municipal y la Zona Joven. Carrascal ha reiterado la invitación "a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva" para que visiten Cumbres Mayores durante estos días "tan especiales para el pueblo", destacando el carácter acogedor y festivo de una celebración que cada año reúne a cientos de personas en torno a una de las tradiciones más importantes de la localidad.