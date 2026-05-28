Declarado un incendio en el paraje La Pañuela de Almonte (Almonte)

Incendio en el paraje La Pañuela de Almonte. - PLAN INFOCA

ALMONTE (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) colaboran en la extinción de un incendio declarado este jueves a las 13,41 horas en el paraje La Pañuela de Almonte (Huelva) y que afecta a una zona agrícola cercana a zona forestal.

Según ha indicado el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en la zona trabajan dos grupos de bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un vehículo autobomba y un helicóptero semipesado.

Este fuego se produce cinco días después del inicio del incendio en el paraje Rincón del Membrillo, también en el término municipal de Almonte, dentro del Parque Nacional de Doñana, que se encuentra controlado desde las 22,15 horas del miércoles.