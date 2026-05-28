Sanz espera dar por extinguido "lo antes posible" el incendio de Doñana, con 21 efectivos en labores de remate

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, informa sobre el incendio el pasado domingo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este jueves que el incendio que afecta desde el pasado domingo al paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), dentro del Parque Nacional de Doñana, se encuentra ya en fase de "remate y liquidación" tras darse por controlado a las 22,15 horas del miércoles. Así, se "vigila y refresca el interior" con el objetivo de darlo por extinguido "lo antes posible".

Así lo ha manifestado Sanz en declaraciones a los medios en Jaén, donde ha indicado que en este momento hay 21 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un técnico de Supervisión y tres autobombas, toda vez que ha apuntado que desde el inicio del incendio han trabajado para extinguir el fuego un total de "600 efectivos terrestres, con 36 medios aéreos desplegados y con 24 autobombas".

El consejero ha explicado que ha sido "un incendio muy difícil, por un lado, por la importancia de la localización donde se produce, una joya mundial como es el espacio de Doñana; en segundo lugar, por la dificultad de acceso, porque tanto en marismas como en duna los operativos han tenido dificultades para trabajar" y, "en tercer lugar, por el viento" ya que "se preveía un viento muy inferior y lamentablemente hemos tenido de rachas de 40 o 50 kilómetros por hora que nos han complicado francamente la actuación".

"En periodo de peligro medio, teniendo en cuenta que estamos en peligro de medio y no en peligro alto, que es cuando se incorporan todos los efectivos, este despliegue no existe en ninguna comunidad autónoma y tengo que felicitar y agradecer, una vez más, al EMA Infoca, al Plan Infoca, el trabajo extraordinario que ha hecho, la demostración de gran profesionalidad, la entrega, el sacrificio y el compromiso, porque desde luego este incendio era muy difícil, era muy peligroso y evidentemente nos tenía profundamente preocupados", ha remarcado.

Asimismo, Sanz ha explicado que se habla del entorno de más de 400 hectáreas afectadas, pero que "se ha comprobado ya in situ la zona y la ratificaremos con Copérnico, que define claramente o ya de manera definitiva cuánto es la zona quemada", ha enfatizado.

"Lo que sí hemos detectado que hay muchas islas que no están quemadas. Hay grandes islas, grandes espacios dentro del perímetro, pero una cosa es hablar del perímetro hasta donde se extiende lo que ha sido el recorrido del incendio, Y otra cosa es cuántas hectáreas se han quemado. Por lo tanto, hay que ser prudente y hablo de lo que es el perímetro, pero ya le he advierto que va a ser muy inferior", ha dicho.

El consejero ha detallado que el incendio empezó "muy severo, muy complicado" pero la rápida intervención, con nueve medios a inmediatos, lo que hizo es que paralizó la cabeza y la cola y eso permitió que el incendio fuera mucho menos severo". "De hecho, estamos hablando de que es un incendio que ha tenido menos incidencia" que el de 2017 en Las Peñuela, por lo que "estamos hablando de que la zona afectada es solamente la zona baja y, en todo caso, la zona baja de los árboles. Eso significa, de los pinos o la arboleda que hay ahí", ha añadido.

Finalmente, Sanz ha subrayado que "se va a poder trabajar con una regeneración natural y mucho más rápida en relación con la afectación". "Por lo tanto, confianza en que las hectáreas van a ser muy inferiores, dado que hay muchos espacios que no se han quemado" y, "en segundo lugar, vamos a hablar de una regeneración natural rápida de un entorno con el que todos estamos volcados en que se recupere cuanto antes".

Con respecto a otros incendios en la comunidad, el consejero ha señalado que "estos días están siendo de muchos incendios". En este sentido, ha explicado que Uleila del Campo (Almería) está extinguido, así como el de Espiel y Villanueva de Córdoba (Córdoba) están extinguidos, mientras que también se encuentran extinguidos en la provincia de Sevilla los incendios La Puebla de Cazalla, Cazalla de la Sierra y Arnalcázar.