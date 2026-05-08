Detenidas dos personas por su implicación en una veintena de robos y hurtos en vehículos de Moguer (Huelva)

Un agente de la Guardia Civil inspeccionando un vehículo. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntos autoras de varios delitos continuados de robo con fuerza en interior de vehículos, además de hurtos y daños, siendo esclarecidos alrededor de 20 delitos. A los detenidos, les constan numerosos antecedentes por hechos similares.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, las investigaciones comenzaron a finales de marzo, debido al aumento de sustracciones de objetos de valor, herramientas y documentación en el interior de vehículos en la localidad de Moguer, lo cual había generado una gran alarma social entre los vecinos.

Por todo ello, se aumentaron los servicios de vigilancias de las zonas afectadas, sobre todo en horario nocturno. Asimismo, se tuvo conocimiento de que los autores de los hechos, eran varios hombres los cuales almacenaban lo sustraído en el interior de un vehículo, al objeto de poder darle salida unos días después mediante un intercambio o trueque de supuestas sustancias estupefacientes en diferentes puntos de venta "menudeo" de drogas de la localidad, lográndose su identificación.

Finalmente, fueron detenidos justo después de un robo, siendo intervenidos varios efectos sustraídos que han sido devueltos a sus legítimos propietarios. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.