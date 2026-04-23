Detenido en Gibraleón (Huelva) el presunto autor de varios robos con violencia a mujeres de edad avanzada

Agentes de la Guardia Civil detienen al presunto autor de robos con violencia en Gibraleón (Huelva). - GUARDIA CIVIL

GIBRALEÓN (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto y robos con violencia perpetrados a personas de avanzada edad en Gibraleón (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los robos habían generado una "gran alarma social" entre los vecinos de la localidad, "especialmente entre las personas de mayor edad", después de que varias mujeres fueran asaltadas "a plena luz del día" mientras caminaban por distintas calles del municipio.

Entre los hechos investigados se encuentra el robo sufrido por una mujer de 79 años. Como consecuencia del forcejeo, la víctima sufrió diversas lesiones de consideración y tuvo que ser trasladada al centro sanitario de urgencias para ser atendida. Asimismo, al día siguiente se produjo otro robo sobre una familiar de la víctima.

Por ello, ante la "preocupación" vecinal y la reiteración de los robos, por parte de la Guardia Civil y Policía Local se estableció un dispositivo especifico de búsqueda y localización, reforzando la presencia policial en las zonas más sensibles.

Como resultado de las gestiones practicadas y de la intensificación de los servicios, los agentes de la Guardia Civil lograron identificar y detener al presunto responsable, un varón de 39 años, al que se le atribuyen los delitos.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y recuerda la importancia de comunicar "de forma inmediata" cualquier hecho sospechoso a través del 062 o de los canales habituales de contacto. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Plaza 5 de Huelva, que ha decretado su ingreso en prisión.