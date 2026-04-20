Detenido con 1.800 plantas de marihuana en un inmueble ocupado de Cartaya (Huelva)

CARTAYA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartaya (Huelva) y la Guardia Civil han detenido a un hombres tras desmantelar una plantación de marihuana, con unas 1.800 plantas, además de abundante material para nuevas plantaciones, en un inmueble ocupado de la zona de La Galera del municipio cartayero.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Cartaya en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la operación se desarrolló el pasado viernes, cuando los agentes se desplazaron a una vivienda de La Galera, tras recibir el aviso del 112 por un posible incendio en el inmueble.

Hasta el lugar se desplazaron también efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos. Una vez en la zona, los agentes se percataron de que el humo procedente de la vivienda se correspondía con la quema de restos de poda de las plantas de marihuana que fueron localizadas por los efectivos policiales en el sótano del inmueble. Allí comprobaron que dicho sótano estaba comunicado con varios sótanos de viviendas colindantes en los que se localizaron más plantas.

Se da la circunstancia de que todas las viviendas implicadas en el suceso se encontraban ocupadas por personas que supuestamente las utilizaban para dar cabida a la plantación descubierta y desmantelada en esta operación, a la que han dado continuidad los efectivos de la Policía Judicial, que continúan con la investigación en estos momentos.

Desde el Ayuntamiento de Cartaya, el alcalde, Manuel Barroso, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José María Brito, han agradecido la labor conjunta de la Policía Local y de la Guardia Civil, que ha permitido el desmantelamiento de dicha plantación ilegal.