Detenido por robar jamones valorados en 4.000 euros en una carnicería de Punta Umbría (Huelva)

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, concretamente 25 piezas de jamones y paletillas valorados en 4.000 euros, ocurrido durante la madrugada del 11 de diciembre de 2025 en una carnicería de Punta Umbría (Huelva).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, esta persona irrumpió en el establecimiento forzando la persiana de seguridad, sustrayendo 25 piezas entre jamones y paletillas con un valor total de unos 4.000 euros.

Tras investigaciones posteriores, se pudo averiguar que esta persona abandonó el lugar, introduciendo la mercancía en un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones, tras lo que emprendió la huida.

Finalmente, contando con la colaboración ciudadana y tras el visionado de las cámaras de seguridad de la carnicería, los agentes encargados de la investigación, pudieron averiguar algunos datos del vehículo y parte de la matrícula del mismo, consiguiendo con esta escasa información finalmente conocer de qué vehículo se trataba y posteriormente establecer la identidad del autor, procediéndose a su detención.

El vehículo utilizado para cometer el delito reseñado, pertenecía a un familiar, no teniendo esta persona conocimiento de su utilización para fines ilícitos. El detenido, junto con el atestado instruido, ha sido entregado en el juzgado competente.