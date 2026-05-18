Detenido en Moguer (Huelva) un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una mujer, que resultó herida grave

Imagen de la detención del hombre que atropelló a una mujer en Moguer y huyó del lugar. - GUARDIA CIVIL

MOGUER (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva, por medio de la Unidad de Investigación de Siniestros (UNIS), han detenido a un conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una mujer en una carretera del término municipal de Moguer el pasado 29 de abril y que resultó "herida grave" y quedó " y desamparada en la calzada" tras el atropello.

Así lo han indicado desde el Instituto Armado en una nota, en la que señalan que tras el atropello el conductor implicado abandonó el lugar del accidente, donde fueron recogidas por los agentes piezas desprendidas del vehículo que tras ser analizadas determinaron la marca, modelo, y color del turismo fugado.

Tras investigaciones realizadas se averiguo la identidad del conductor fugado, que ha sido detenido y su vehículo, que se encontraba oculto en la finca en la que estaba trabajando, ha sido intervenido.

Las diligencias han sido puestas a disposición judicial del Tribunal de Instancia de Huelva, junto con el presunto autor, al que se le investiga por un supuesto delito lesiones por imprudencia grave y otro delito contra la seguridad vial por abandono del lugar de un siniestro vial en el que se habían producido lesiones graves.

El conductor se enfrenta a penas de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.

La Guardia Civil recuerda que el abandono del lugar en un siniestro, además de constituir un delito, supone una conducta "especialmente grave, al dejar desamparados a las víctimas y dificultar la atención inmediata". También recuerda la implantación del teléfono 018, teléfono gratuito confidencial y con cobertura nacional que pueden utilizar tanto las víctimas directas de un siniestro vial como sus familiares o allegados.

Este teléfono ofrece información personalizada sobre recursos psicológicos, sociales, legales o sanitarios que pueden ser necesarios en la fase posterior al siniestro y está atendido por trabajadores sociales, psicológicos y abogados los 365 días del año entre las 08,00 y las 21,00 horas.

El contacto puede establecerse mediante diferentes canales, ya sea marcando directamente el teléfono 018; a través de WhatsApp en el número 645 713 823; a través del correo electrónico victimastrafico@dgt.es; o mediante el formato disponible en la página web de la DGT https://www.dgt.es/nuestros-servicios/atencion-a-victimas/te....

El suceso se produjo el pasado 29 de abril. A las 21,40 horas el centro coordinador DCCU Móvil Condado-Campiña, con base en San Juan del Puerto, fue alertado por una atropello en el kilómetro 7 de la A-494, en el término municipal de Moguer. A su llegada, los sanitarios se encontraron una persona herida, que fue inmovilizada y trasladada al Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital.