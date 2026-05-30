La Diputación abre una nueva convocatoria para incorporar empresas tecnológicas al centro de aceleración HuelvaLAB

La Diputación para incorporar empresas tecnológicas al centro de de aceleración y capacitación digital HuelvaLAB. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha anunciado una nueva convocatoria para la presentación de solicitudes para el acceso al centro de aceleración y capacitación digital de empresas tecnológicas HuelvaLAB.

Según ha informado la institución provincial en una nota, la convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se dirige a iniciativas de emprendimiento y proyectos empresariales vinculados a la economía digital, con el objetivo de "seguir impulsando la innovación y la digitalización en sectores estratégicos del tejido productivo provincial".

De este modo, las propuestas seleccionadas se incorporarán al espacio de trabajo habilitado en HuelvaLAB, donde contarán con un entorno de desarrollo orientado a la consolidación de las mismas. La participación en el programa se articula a través de una subvención en especie con acceso a este espacio, así como a un conjunto de servicios especializados.

El programa incluye la incubación de proyectos de base tecnológica, formación y mentorización adaptadas a cada iniciativa, así como acompañamiento en la definición de sus itinerarios de desarrollo. Asimismo, esta actuación ofrece orientación en la búsqueda de financiación y apoyo en la evolución de los proyectos hacia modelos viables en el ámbito de la economía digital.

ESPACIO PARA EL EMPRENDIMIENTO

En concreto, la participación de la Diputación Provincial de Huelva se materializará en una subvención en especie mediante la puesta a disposición de un espacio de cotrabajo o coworking habilitado para las iniciativas empresariales, hasta un máximo de 4 startups.

Este espacio acogerá los servicios relacionados con actividades de incubación de proyectos de emprendimiento de base tecnológica y orientados a la economía digital, con un enfoque particular hacia el sector agroforestal, así como mentorización y plan formativo para las iniciativas alojadas.

Igualmente, la Diputación Provincial ha indicado que ofrecerá a través de HuelvaLAB orientación y búsqueda de fuentes de financiación para la continuidad de los proyectos, además de diseño de itinerarios, formación en emprendimiento y acciones de impulso relacionadas con la economía digital.

El plazo de presentación de solicitudes para el presente procedimiento concluirá el próximo 10 de junio. HuelvaLAB es una iniciativa de la Diputación de Huelva coordinada por el Servicio de Tecnología de la Información que está orientada a promover la innovación y la digitalización en sectores como el agroforestal, así como en otros ámbitos claves de la economía provincial, a través de la conexión entre necesidades reales y soluciones tecnológicas.