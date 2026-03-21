La Diputación de Huelva abre una convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos y actividades

Archivo - Imagen de la fachada de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha abierto una convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos y actividades que repercutan positivamente en la provincia. La misma está dirigida tanto a los ayuntamientos y entidades locales como asociaciones y federaciones. El presupuesto de esta convocatoria es de 150.000 euros y está abierta hasta el próximo 30 de septiembre.

La Diputación de Huelva, como agente dinamizador y con el fin de dar respuesta a las demandas sociales y económicas de entidades locales y asociaciones, así como para establecer y posibilitar el procedimiento de colaboración entre éstas y la Diputación, pretende a través del Área de Presidencia "establecer una convocatoria que regule el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en la provincia", así lo ha explicado la institución provincial en una nota.

La convocatoria contempla dos líneas de subvenciones diferenciadas. Por una parte, las destinadas a proyectos o actividades que desarrollen ayuntamientos y entidades locales autónomos, mientras que por otra parte también podrán acogerse a estas ayudas las asociaciones, federaciones, u otros colectivos que tengan impacto en la provincia de Huelva.

De los 150.000 euros del presupuesto de esta convocatoria, 75.000 euros se destinarán a los ayuntamientos y entidades locales, y los otros 75.000 a las asociaciones y federaciones. El importe máximo de ayuda para un proyecto o actividad será de 3.000 euros, independientemente de la línea a la que se presente.

En este sentido, la Diputación de Huelva ha informado que a lo largo del presente año 2026 se establecerán dos procedimientos de selección para cada una de las líneas. El primero se iniciará el 1 de junio y podrán optar todas las solicitudes presentadas desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo.

Para este procedimiento se asignarán 50.000 euros para cada línea. Mientras que el segundo procedimiento, que se iniciará previsiblemente el 1 de octubre, se asignarán 25.000 euros para cada una de las dos líneas. Aquí los interesados deberán presentar sus solicitudes entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.