La Diputación de Huelva acoge el encuentro 'La actualidad andaluza, a diario' junto al periodista Teodoro León Gross

Encuentro 'La actualidad andaluza, a diario' junto al periodista Teodoro León Gross. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El salón de Plenos de la Diputación de Huelva acogerá el próximo 2 de junio, a las 19,30 horas, el encuentro 'La actualidad andaluza, a diario', protagonizado por el periodista y profesor malagueño, Teodoro León Gross quien presenta, de lunes a viernes, en Canal Sur Televisión, el programa, 'Mesa de Análisis'.

Según ha informado la institución provincial en una nota, este espacio televisivo se ha convertido en referencia informativa por su fórmula de actualización de las noticias, con secciones explicativas y opiniones de destacados profesionales andaluces.

En el encuentro, que será presentado por Paco Reyero, León Gross abordará los distintos retos del periodismo actual, analizando, bajo un prisma andaluz, los asuntos más destacados.

Licenciado en Filología Hispánica, doctor en Periodismo y profesor Titular de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga, León Gross escribe actualmente como columnista de opinión en ABC y participa como comentarista en Herrera en Cope, el programa de Carlos Herrera.

Su último libro publicado es 'La muerte del periodismo: Cómo una política sin contrapoder degrada la democracia' en el que, desde la doble condición de periodista y académico, explica cómo el debilitamiento de los medios tradicionales y su progresiva pérdida de influencia han facilitado, además, la expansión de las opciones políticas populistas que se aprovechan de la confrontación *trumpista* con la prensa, en un clima de posverdad propicio para la propagación de fake news.