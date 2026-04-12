Diputación de Huelva presenta el proyecto Agree para impulsar una nueva ruta sobre grandes expediciones náuticas

Presentacion Agree en Encuentro de Gestores Itinerarios Culturales de La Rábida (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

LA RÁBIDA (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha presentado el proyecto europeo Agree --Atlantic Great Explorations-- en el marco del quinto Encuentro de Gestores de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, celebrado en La Rábida, un foro de carácter internacional centrado en la gestión, desarrollo y proyección de estas rutas culturales europeas.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, la presentación del proyecto ha corrido a cargo de la jefa del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la institución provincial, Esther García Vidal, quien ha dado a conocer los principales objetivos y líneas de trabajo de esta iniciativa, liderada por la Diputación de Huelva y financiada con fondos Feder a través del programa Interreg Espacio Atlántico.

En este momento, el proyecto Agree nace con el objetivo de establecer una red atlántica para la valorización de las grandes expediciones náuticas que marcaron la historia de Europa y del mundo entre los siglos XV y XVIII, sentando las bases para la creación de un nuevo Itinerario Cultural del Consejo de Europa centrado en este legado común.

Con una inversión total de 2,38 millones de euros, cofinanciados al 75 por ciento por el fondo Feder, el proyecto se desarrolla en el marco de un partenariado transnacional integrado por once socios de España, Portugal, Francia e Irlanda, entre los que se encuentra la Universidad de Huelva (UHU) como referente científico.

Durante la ponencia se puso de relieve el papel del espacio atlántico como escenario común de estas grandes expediciones. "Desde los Lugares Colombinos de nuestra provincia, que integran patrimonio histórico y espacios naturales únicos, hasta villas atlánticas como Sines o Lagos, el territorio respira una identidad común basada en la vocación marinera y el afán por lo desconocido", ha destacado García Vidal. Para la Diputación de Huelva, uno de los objetivos básicos de este proyecto es, precisamente, "poner en valor el papel tan importante que jugaron los experimentados marinos onubenses en estas grandes expediciones náuticas".

En este sentido, el proyecto no se limita a la recuperación histórica de estos hitos, sino que plantea una estrategia orientada a su gestión y valorización desde una perspectiva contemporánea, "incorporando acciones innovadoras y herramientas que permitan conectar este patrimonio con la ciudadanía y, especialmente, con las nuevas generaciones".

Por ejemplo, en Huelva se ha previsto un proyecto piloto en el Edificio Puente de La Rábida, donde se pondrá en valor ese papel de los marinos onubenses a través de un proyecto de interpretación museográfica en el que el 'gaming' y las experiencias interactivas tendrán "un protagonismo clave".

La presentación de Agree en este encuentro responde a la voluntad del Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos la Diputación de Huelva de situar este proyecto en espacios estratégicos de intercambio entre gestores de itinerarios culturales, "facilitando el aprendizaje compartido y el avance en los procesos de reconocimiento europeo".

En la presentación también se destacó la conexión del proyecto con otras iniciativas en las que participa la Diputación, como el Itinerario Cultural Iter Vitis, del que ostenta la presidencia de la asociación española, lo que permite "generar sinergias y reforzar el trabajo en red a escala europea".

En suma, el quinto Encuentro de Gestores de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa, organizado por el Ministerio de Cultura, ha reunido en La Rábida a especialistas, gestores y representantes institucionales a nivel nacional, "consolidándose como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias, la generación de redes de cooperación y la reflexión conjunta sobre el papel de los itinerarios culturales en la valorización del patrimonio y el desarrollo territorial".

Este año, la temática de esta reunión ha versado sobre la importancia de la investigación y las redes de conocimiento en estos itinerarios culturales, un tema "que es fundamental también en el proyecto Agree".