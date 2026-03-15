La Diputación de Huelva publica dos nuevos facsímiles del siglo XVI disponibles en su página web

Imagen de la presentación de las ediciones facsiilares de documentos de "alto valor histórico" de los municipios de Gibraleón y Cumbres de Enmedio. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Archivo, ha publicado las ediciones facsimilares de la 'Carta Ejecutoria de Juana I de Castilla de 1508' y del Privilegio de Villazgo de Cumbres de Enmedio. Los vicepresidentes de la institución provincial, Manuel Cayuela y Alberto Fernández, han hecho entrega a las alcaldesas de Gibraleón, Lourdes Martín; y de Cumbres de Enmedio, María Reyes Páez, respectivamente, de estas publicaciones de "incalculable valor histórico para sus municipios".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, estas publicaciones se suman al trabajo que viene realizando la Diputación en favor de sus Archivos Municipales, conservando, y difundiendo los documentos que guardan, y editando facsímiles de los más significativos para cada pueblo.

Esta "labor fundamental para proteger y preservar originales" que cuentan, en ocasiones, con siglos de antigüedad, también se traduce en la difusión de la riqueza del patrimonio documental de la provincia de Huelva, "facilitando el acceso a las fuentes de investigadores e interesados en la historia de sus pueblos".

En concreto, la edición facsimilar de la 'Carta Ejecutoria de Juana I de Castilla. 1508' recoge uno de los litigios históricos más relevantes entre los Concejos de Gibraleón y Huelva, en torno a la posesión de diversos enclaves costeros, como La Punta del Pinar, La Estaca, La Peguera, Grosa la Mar, Punta Umbría y el Portil. El documento incluye la resolución del Pleito emitido en 1495 por el Bachiller Alonso Gómez de Palenzuela. Se trata de un documento en soporte pergamino tradicionalmente reservado a los actos de mayor valor jurídico por su durabilidad y se conserva en el Archivo Municipal de Gibraleón.

Este documento ofrece una visión sobre los intereses económicos en juego, como las ricas pesquerías del Portil, la explotación forestal de los pinares y el control litoral entre los ríos Odiel y Piedras. Tiene una "excepcionalidad documental", puesto que del mismo documento hay dos ejemplares originales, uno en pergamino y otro en papel. Tanto la transcripción como el estudio introductorio han sido realizados por el historiador y archivero Manuel Torres Toronjo, "gran conocedor del pasado de Gibraleón, cuya labor ha enriquecido notablemente la edición".

La edición facsímil del Título de Villa de Cumbres de Enmedio, que se conserva en el Archivo de la Nobleza de Toledo, da a conocer esta "joya desconocida" del municipio más pequeño de la provincia de Huelva, y uno de los más antiguos Privilegios conservados de todo el territorio provincial. Concedido el 22 de abril de 1557, supone una aportación "de primera magnitud" a la historia de la provincia de Huelva en esta centuria.

Este Privilegio de la Villa de Cumbres de Enmedio de 1557, es una copia autenticada y está datada en la Villa de Higuera (se desconoce si Higuera la Real o Higuera de la Sierra) el 9 de Mayo de 1640 y consta de 16 folios. El estudio introductorio donde se analiza el contexto histórico con el documento en sí, sus caracteres internos y externos, ha sido realizada por la historiadora y archivera de la Mancomunidad Sierra Occidental, Inmaculada Nieves Gálvez.

MÁS DE UNA VEINTENA DE FACSÍMILES PUBLICADOS

El Plan de Organización de Archivos que se desarrolló durante las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo situó a la Diputación Provincial de Huelva en primera línea de la Archivística Nacional. Este proyecto que permitió salvaguardar el patrimonio documental atesorado en nuestros pueblos puso a disposición no solo de los propios consistorios, sino también de los investigadores, la información del contenido de sus archivos mediante la publicación de las Guías, Inventarios e Indices de cada uno de los archivos municipales.

No obstante, la tarea de difusión no se quedó ahí, sino que a partir de 1998 se comenzaron a publicar facsímiles, que después hna pasado a ser ediciones facsimilares con transcripción y estudio introductorio de los documentos más significativos de los que se conservan.

Según ha indicado la Diputación, hasta ahora se han publicado los Privilegios de Villa (Reales Provisiones) de Corteconcepción (1814), Santa Ana la Real (1751), Galaroza (1553), Higuera de la Sierra (1553), Cañaveral de León (1588), Alájar (1700), Jabugo (1691), Castaño del Robledo (1700), Cortelazor (1631) y Los Marines (1768). Además se han publicado las Cartas Puebla de San Juan del Puerto (1468), Villablanca (1537), El Almendro (1519), la Carta de Privilegios de San Silvestre de Guzmán (1595), los Privilegios sobre la Dehesa Boyal de Valverde del Camino (1570), las Ordenanzas Antiguas del Concejo de Cortegana (1532 y 1589), los primeros documentos de constitución del Ayuntamiento de Punta Umbría (1944 y 1963), las Ordenanzas Antiguas del Concejo de Cortegana (1532 y 1589), y las Ordenanzas Antiguas de Almonaster la Real y las Ordenanzas Municipales de Zalamea la Real (de 1525).

Con estas dos nuevos municipios, son 23 las publicaciones de documentos "trascendentales para la historia de nuestros municipios". A través de estas publicaciones históricas, se logra un objetivo "muy importante" como es la conservación de los documentos originales, la promoción de fuentes de información claves para conocer la historia de Andalucía y de España, el enriquecimiento de la propia historia del municipio y el refuerzo y sentimiento de pueblo de sus habitantes.

En suma, en la web del Archivo, dentro de la página de la Diputación Provincial, en el apartado Digitalizaciones, se pueden consultar los últimos facsímiles publicados.