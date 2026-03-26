La Diputación de Huelva reconoce la trayectoria "irrepetible" de Carolina Marín tras anunciar su retirada

Archivo - Imagen de archivo de la entrega del reconocomiento como embajadora turística de la provincia de Huelva a Carolina Marín. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha reconocido la figura de Carolina Marín tras el anuncio de su retirada de la alta competición, destacando una trayectoria que "ya forma parte de la historia del deporte español y del sentir colectivo de la provincia". El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha subrayado que Carolina Marín "no solo ha sido una campeona excepcional, sino también un ejemplo de esfuerzo, superación y compromiso que ha inspirado a generaciones enteras".

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en este sentido, ha señalado que "su historia demuestra que desde Huelva se puede llegar a lo más alto del mundo y que el talento, unido al trabajo y a la determinación, no tiene límites". Asimismo, ha afirmado que la deportista onubense "ha sido la mejor embajadora que ha tenido esta provincia, llevando el nombre de Huelva a cada rincón del mundo y contribuyendo a proyectar una imagen de excelencia, constancia y valentía".

El presidente ha incidido también en el legado que deja la jugadora de bádminton, asegurando que "su trayectoria va mucho más allá de los títulos y las medallas: deja un camino abierto para quienes vienen detrás y una referencia que ya es patrimonio de todos".

Por último, ha trasladado, en nombre de la provincia, un mensaje de reconocimiento y gratitud: "Gracias por todo lo que nos has hecho sentir y por convertir tu historia en una referencia que ya forma parte de lo mejor de Huelva".