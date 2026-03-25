Diputación de Huelva respalda a ELA Andalucía en la puesta en marcha de una acción en favor de las personas afectadas

La Diputación de Huelva respalda el acuerdo de colaboración solidaria suscrito por la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía) con Bodegas MAM. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

ALJARAQUE (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha respaldado el acuerdo de colaboración solidaria suscrito por la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía) con Bodegas MAM, una iniciativa que destina un porcentaje por cada botella vendida de uno de sus vinos al apoyo de las personas afectadas por esta enfermedad y al trabajo que desarrolla la entidad en toda la comunidad autónoma.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el acto, que se ha celebrado en el espacio Lamiya (Aljaraque), ha servido para visibilizar esta alianza y sensibilizar sobre la realidad de la ELA, fomentando además la implicación de la sociedad en el acompañamiento a quienes conviven con esta enfermedad.

En este sentido, la diputada de Bienestar Social, Carmen Díaz, ha asistido a la presentación como muestra de apoyo institucional a la labor que realiza la asociación. En el acto han participado la secretaria de ELA Andalucía, Isabel García; Manuel Astasio, por parte de la empresa; y el propietario del Lamiya, Evaristo Martín.

Durante su intervención, Díaz ha destacado que este acuerdo "representa una valiosa alianza que nace para ayudar" y ha subrayado el compromiso de la institución provincial de seguir colaborando activamente con ELA Andalucía, tanto en la provincia como en el conjunto de Andalucía, impulsando iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Asimismo, ha recordado que la ELA "no entiende de edades, profesiones ni lugares", apelando a la responsabilidad colectiva para afrontar una enfermedad que interpela a toda la sociedad. "Mientras llega la cura que todos esperamos, hay algo que sí está en nuestra mano, que es acompañar, cuidar y contribuir a que quienes la padecen tengan la mejor calidad de vida posible", ha señalado.

En este sentido, ha puesto en valor iniciativas como la presentada y ha agradecido la labor de ELA Andalucía, destacando "su trabajo incansable, su compromiso y su capacidad de no rendirse como un ejemplo a seguir". La diputada también ha reconocido el papel de Bodegas MAM por este paso, que "no es solo una acción solidaria, sino una forma de entender la empresa desde el compromiso social".

Por parte de la asociación, un portavoz del colectivo, Juanma Garrido, ha puesto voz a la experiencia del paciente Rafael Díaz. "Convivir con la ELA no es fácil. Es una enfermedad que llega sin pedir permiso y que poco a poco va cambiando muchas cosas. Sin embargo, cada mañana, cuando me despierto, tomo una decisión: no dejar que la enfermedad entre conmigo en casa. La ELA forma parte de mi vida, sí, pero no define quién soy. Soy muchas cosas más: soy persona, soy compañero, amigo, abuelo, esposo y, como todos vosotros, tengo sueños, ilusiones y ganas de vivir plenamente. Y precisamente por eso existe ELA Andalucía", ha remarcado.

ELA Andalucía, constituida en 2005, está integrada por pacientes, familiares y colaboradores, y trabaja para liderar el esfuerzo de la sociedad andaluza en la reducción del impacto de la enfermedad y en la mejora de la calidad de vida de quienes la padecen, consolidándose como un referente en el apoyo y acompañamiento a las personas afectadas y sus familias.