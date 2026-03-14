La Diputación impulsa Huelva Ignite como un programa estratégico por el emprendimiento de los jóvenes

Jornadas del porgrama Huelva Ignite de emprendimiento dirigido a jóvenes que pone en marcha la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de Huelva Empresa, pone en marcha Huelva Ignite, un nuevo programa estratégico de emprendimiento dirigido a jóvenes de la provincia con el objetivo de "activar su talento, fomentar la cultura emprendedora y generar nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo económico del territorio".

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el próximo jueves 26 de marzo, el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva acogerá el evento Start Ignite, que reunirá a más de 250 alumnos procedentes de distintos institutos de la provincia y estudiantes de la Universidad de Huelva, en lo que supondrá el punto de partida de esta iniciativa Huelva Ignite nace "con una visión clara: el emprendimiento no es un acto puntual, sino un proceso que requiere formación, acompañamiento y conexión con el entorno productivo".

Por ello, el programa está diseñado como un itinerario progresivo que combina jornadas de sensibilización, talleres prácticos, mentorías especializadas y un Bootcamp final para los proyectos seleccionados.

A través de esta iniciativa, la Diputación ha reforzado su papel como "motor del desarrollo económico y social" de la provincia, apostando por el talento joven como "una de las claves para el futuro de Huelva", ha destacado.

De este modo, el programa permitirá a los participantes conocer de primera mano las oportunidades que ofrece el ecosistema empresarial onubense y acceder a herramientas y recursos públicos de apoyo al emprendimiento.

El evento Start Ignite contará con la participación de varios emprendedores y emprendedoras de éxito de la provincia, que compartirán su experiencia personal y profesional, trasladando a los jóvenes "una visión cercana y realista del emprendimiento desde el propio territorio".

Con vocación de continuidad, Huelva Ignite aspira a consolidarse como "un referente provincial en materia de emprendimiento juvenil y dinamización económica, fortaleciendo la conexión entre juventud, formación e iniciativa empresarial", ha valorado la Diputación.