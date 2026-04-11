Embajadores Erasmus de la Cátedra de la Provincia de Universidad de Huelva se acercan al Camino Natural del Río Tinto

El programa Embajadores Erasmus de la Cátedra de la Provincia, financiada por la Diputación Provincial de Huelva, llevando a cabo una visita al Camino Natural del Río Tinto (Huelva). - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa Embajadores Erasmus de la Cátedra de la Provincia, financiada por la Diputación Provincial de Huelva, ha llevado a cabo una visita al Camino Natural del Río Tinto, una propuesta que ha permitido al alumnado internacional conocer de cerca uno de los enclaves patrimoniales, paisajísticos y científicos "más singulares" de la provincia de Huelva.

Tal y como ha indicado la Universidad de Huelva (UHU) en una nota, la actividad, organizada con la colaboración de la Asociación de Amigos del Río Tinto-Vía General, ha ofrecido a los estudiantes una "experiencia completa" de acercamiento al territorio, "combinando naturaleza, historia, ciencia y patrimonio industrial".

En concreto, el itinerario incluyó la llegada a Talleres Mina, el recorrido en el Tren Turístico del Ferrocarril Minero y una ruta a pie por el Camino Natural del Río Tinto, en una jornada concebida "para profundizar en el conocimiento del legado onubense desde una perspectiva vivencial y compartida".

En contexto, el Río Tinto constituye "uno de los paisajes más excepcionales de Europa". Sus características aguas rojizas, su química extrema y su proyección internacional como objeto de estudio científico lo convierten en un espacio "de enorme interés", al que se suma un "valioso patrimonio" vinculado a la historia minera e industrial de la provincia. A lo largo de su recorrido, este entorno se entrelaza con la Vía General del Ferrocarril del Río Tinto, corredor histórico que conserva elementos "tan significativos" como puentes metálicos, túneles, talleres, locomotoras y paisajes mineros "que forman parte de la memoria colectiva del territorio".

En este contexto, la visita ha permitido poner en valor la importancia de que los estudiantes Erasmus conozcan el patrimonio de la provincia que los acoge. Más allá de la formación académica, este tipo de iniciativas favorecen una "inmersión real" en la identidad del territorio, ayudando al alumnado internacional a comprender mejor "su historia, su riqueza natural y cultural y el papel de las comunidades que trabajan para conservarla y difundirla".

Según ha valorado la institución académica, uno de los aspectos más enriquecedores de la jornada ha sido, precisamente, el intercambio intergeneracional propiciado por la participación de la Asociación de Amigos del Río Tinto-Vía General. A través de sus miembros, los estudiantes no solo han recibido información especializada sobre el entorno, sino también el testimonio directo de personas comprometidas con la defensa, divulgación y preservación de este legado.

"Ese diálogo entre generaciones ha convertido la actividad en un espacio de encuentro especialmente valioso, en el que la experiencia, la memoria y el conocimiento del territorio se han compartido con jóvenes procedentes de distintos países", ha precisado la institución académica.

Además, la visita también ha contribuido a reforzar la convivencia y la cohesión del grupo Erasmus, dentro de una experiencia sostenible e integrada en un Camino Natural, tal y como recoge la propuesta de la actividad.

De este modo, el programa Embajadores Erasmus avanza en su objetivo de "ofrecer experiencias que trasciendan el aula y permitan al alumnado internacional establecer un vínculo más profundo con la provincia de Huelva".

En suma, la UHU ha valorado que, con esta iniciativa, la Cátedra de la Provincia reafirma su compromiso con la promoción del patrimonio como "herramienta de formación, convivencia y conexión con el entorno", al tiempo que reconoce la "labor fundamental" del tejido asociativo local en la conservación y transmisión de la historia y la identidad del territorio.