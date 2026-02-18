Emerita Resources presenta en el Andévalo (Huelva) el programa 2026 de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible

Presentación en Paymogo del programa 2026 de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible. - EMERITA RESOURCES

PAYMOGO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

Emerita Resources Corporation ha presentado este miércoles en Paymogo (Huelva)el inicio del Programa de Actuación 2026 de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible y sus líneas estratégicas de actividad, iniciativa que refuerza la apuesta de la compañía por "la transformación social de la comarca del Andévalo a través de la formación, el empleo y el desarrollo local".

Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, el acto ha contado con la presencia del alcalde de Paymogo, José Francisco García; el CEO de Emerita Resources, David Gower; el presidente y director de Emerita, Joaquín Merino; y la directora de la Fundación Emerita, Marina Navas, quienes han dado a conocer las diferentes líneas de actuación que nacen con el objetivo de "fortalecer el desarrollo social, la educación y la sostenibilidad" vinculados al proyecto industrial minero Iberian Belt West (IBW), impulsado por Emerita Resources España.

La presentación ha congregado a un salón lleno de representantes institucionales, académicos, autoridades locales, tejido social y asociativo, equipo de Emerita y medios de comunicación, lo que refleja, en opinión de la empresa, "el amplio interés que suscita esta iniciativa".

Aunque el objetivo principal del acto fue la presentación formal del programa de actuación de la Fundación para 2026, el encuentro sirvió también para poner en valor el proyecto Iberian Belt West. Durante la presentación oficial de la Fundación Emerita Compromiso Sostenible, se puso de manifiesto la "firme apuesta" de la compañía por reforzar la dimensión social del proyecto Iberian Belt West y "consolidar un modelo de desarrollo sostenible con impacto estructural en el territorio".

En su intervención, el CEO de Emerita Resources, David Gower, ha destacado la labor de la fundación como "instrumento clave para canalizar el compromiso social de la compañía", así como "la relevancia estratégica del proyecto minero Iberian Belt West para el presente y el futuro de la comarca del Andévalo", toda vez que ha puesto en valor "el esfuerzo de la compañía tanto en el avance de la tramitación administrativa del proyecto como en el fortalecimiento de la colaboración social con las comunidades locales".

Por su lado, el presidente de Emerita, Joaquín Merino, ha subrayado que la iniciativa "no solo generará empleo y actividad económica", sino que "aspira a convertirse en un motor de transformación social, formativa y territorial, consolidando oportunidades reales de desarrollo sostenible para las actuales y futuras generaciones". Además, Merino ha puesto en valor el proyecto industrial minero Iberian Belt West como "referente de minería moderna, segura y alineada con los más altos estándares ambientales y tecnológicos".

Por su parte, la directora de la Fundación, Marina Navas, ha destacado el "firme propósito" de la entidad de "convertir la actividad minera en una oportunidad real de desarrollo sostenible para las comunidades, generando un legado permanente en el territorio".

El acto contó además con una intervención artística de flamenco a cargo de la escuela de Amparo Correa, que puso en valor las raíces culturales del territorio, así como con la participación de dos finalistas del concurso Raw Materials Valley, quienes expusieron sus proyectos y compartieron su experiencia dentro de esta iniciativa orientada a fomentar la innovación y el talento joven en el ámbito del desarrollo sostenible.