El I Encuentro Continental del Rocío en América promoverá la creación de una Red Panamericana de Asociaciones

Archivo - Celebración del Rocío en Brasil. - ENCUENTRO CONTINENTAL DEL ROCÍO EN AMÉRICA

HUELVA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Libertad de Buenos Aires (Argentina) acogerá el congreso 'El Rocío sin fronteras: fe, tradición y patrimonio universal' que formará parte del I Encuentro Continental del Rocío en América y en el que se procederá a la lectura de un manifiesto y a la firma del acuerdo para la constitución de la Red Panamericana de Asociaciones Rocieras.

Según han indicado desde la organización en una nota de prensa, el I Encuentro Continental del Rocío en América, que se celebrará en Buenos Aires del 17 al 19 de abril, ha hecho público el programa completo del conversatorio 'El Rocío sin fronteras: fe, tradición y patrimonio universal', que tendrá lugar el sábado, 18 de abril, en la Sala Argentina del Palacio Libertad.

El espacio, situado en uno de los centros culturales más grandes del mundo --con nueve plantas y más de 100.000 metros cuadrados---, será el escenario de una jornada diseñada para articular por primera vez el movimiento rociero en el continente americano a través "del diálogo, la reflexión y los acuerdos institucionales".

El congreso contará con la participación de delegaciones rocieras de siete países, con representación de nueve provincias y ciudades argentinas --San Juan, Pérez (Santa Fe), Valentín Alsina, Rosario, Mendoza, Tucumán, Ayacucho, Santos Lugares y Córdoba--, además de asociaciones de Estados Unidos (Carolina del Sur y Los Ángeles), Brasil (Curitiba), Chile (Los Condes), Puerto Rico (Rocieros por América), Cuba (Comunidad Andaluza Rociera) y Venezuela (Fundación Rociera de Mérida).

Se trata, con toda probabilidad, de "la mayor concentración2 de entidades rocieras fuera de España jamás reunida en un mismo foro.

El momento central de la jornada llegará a las 16,30 horas, cuando está prevista la lectura del Manifiesto Rociero de América y la firma del acuerdo para la constitución de la Red Panamericana de Asociaciones Rocieras. Se trata de un hito organizativo "sin precedentes" que pretende dotar de estructura, coordinación y continuidad al movimiento rociero en el continente americano.

La red aspira a convertirse en el instrumento que vertebre la relación entre las más de 30 asociaciones y entidades rocieras y que canalice su participación para llegar a ser hermandades de pleno derecho.