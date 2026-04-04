Evacuados siete heridos tras la colisión de dos turismos en la A-494 a su paso por Moguer (Huelva)

Imagen de la intersección de la A-494 en la que ha tenido lugar el accidente. - 112 ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Siete personas han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido este pasado viernes, 3 de abril, en la carretera A-494 en Moguer (Huelva), según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Un testigo avisó al 112, a las 15,30 horas del viernes, de que dos turismos habían colisionado en la carretera A-494, a la altura de la intersección. El centro coordinador ha indicado en una nota que activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y a Mantenimiento de Carreteras.

Fuentes sanitarias han confirmado que, como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas y fueron evacuadas al hospital Juan Ramón Jiménez de la capital onubense. Los heridos son dos mujeres de 21 y 49 años, cuatro hombres de 24, 27, 38 y 39 años y una séptima persona de la que no han trascendido más datos.