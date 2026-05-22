Fallece una persona ahogada en Isla Cristina (Huelva) al intentar salvar a otra que pedía auxilio

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ISLA CRISTINA HUELVA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Isla Cristina (Huelva) lamenta el fallecimiento de dos de sus vecinos aunque en situaciones distintas. Por un lado, un hombre ha fallecido ahogado al intentar salvar a otra persona que estaba pidiendo auxilio en el mar. Por otro lado, un joven de 26 años ha muerto en una casa de El Rocío, aunque presenta una enfermedad grave previa.

De este modo, según ha indicado la Policía Local de Isla Cristina en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, un hombre ha fallecido ahogado este viernes al intentar auxiliar a otra persona en la playa de La Gaviota.

Así, sobre las 13,15 horas de este viernes, se recibió un aviso en las dependencias de la Policía Local de Isla Cristina a través del servicio 112 por el que informaban de que unos bañistas pedían auxilio. Una vez en el acceso a la playa de la Gaviota dos agentes de la Policía Local y otros dos de la Guardia Civil localizan el lugar conocido como El Correntil, y nada más llegar observan a una persona sacando a otra del agua y a un tercero en la orilla con síntomas de cansancio.

Los cuatro agentes proceden con las maniobras de recuperación, así como a la colocación de un desfibrilador DEA de dotación del patrulla de la Policía Local, la patrulla de la Guardia Civil incluso portaban un dron, por si hubiera sido necesario la localización aguas adentro.

A los pocos minutos llega el facultativo del centro de salud y 061 en una Pickup conducida por el coordinador de protección civil de esta localidad. A partir de ese momento toman el control los facultativos que tampoco pueden hacer nada por la vida del vecino, que "en un acto de valentía junto con otra persona, se lanzó al mar a ayudar a un desconocido".

"El salvador al final fue sacado del agua por la persona a la que había salvado. Nuestro vecino ha sido un héroe, pero desgraciadamente, a costa de su propia vida, descanse en paz", han indicado.

FALLECIDO EN EL ROCÍO

Por otro lado, en la tarde de este viernes, el 112 recibía un aviso por el fallecimiento de otro vecino de Isla Cristina, de 26 años, que se encontraba en una casa de El Rocío, aunque según han señalado desde el 112, tenía una enfermedad previa grave.

El Ayuntamiento de Isla Cristina y en nombre de toda la Corporación Municipal, a través de un comunicado, ha expresado su "más profundo pesar" por el fallecimiento de estos dos vecinos "en este viernes especialmente trágico para nuestro municipio".

Por un lado, han trasladado las condolencias a la familia y allegados de la persona fallecida en la playa de La Gaviota. "Queremos poner en valor el gesto de valentía y generosidad demostrado al lanzarse al agua para intentar auxiliar a otra persona en apuros, un acto de enorme humanidad que, desgraciadamente, ha terminado en un desenlace fatal", han manifestado.

Por otro lado, también el Ayuntamiento ha trasladado el "más sentido pésame" a la familia y allegados del joven vecino fallecido en El Rocío. "Igualmente, extendemos nuestro apoyo y cariño a la comunidad rociera isleña en estos momentos de profundo dolor".

"El Ayuntamiento de Isla Cristina y toda la Corporación Municipal acompañan a ambas familias y allegados, así como al conjunto de la ciudadanía, en el sentimiento por la pérdida de dos personas jóvenes que han dejado una profunda huella en nuestra localidad", finaliza el comunicado.