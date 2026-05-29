El festival indie Islasónica 2026 (Huelva) presenta su cartel musical en la Fundación Caja Rural del Sur

Cartel del Festival Islasónica. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de música indie, Islasónica 2026 de Isla Cristina (Huelva) celebró este jueves su presentación oficial en el Centro Cultural José Luis García Palacios, sede de la Fundación Caja Rural del Sur, en un acto que reunió a representantes institucionales, organizadores y agentes culturales del territorio.

El acto contó con la participación del organizador del Festival Islasónica, Federico Vaz; el concejal de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Isla Cristina, Alejandro Pérez; y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce, quienes pusieron en valor la consolidación de esta cita como "referente cultural y musical" en la provincia de Huelva, según ha indicado la fundación en una nota.

Durante la presentación se dieron a conocer los principales detalles de la nueva edición del festival, que se celebrará del 4 al 7 de junio en Isla Cristina, reafirmando su apuesta por una programación que combina propuestas nacionales emergentes con nombres internacionales del panorama indie.

Los intervinientes destacaron la importancia de Islasónica como "motor cultural y dinamizador" del territorio, así como su capacidad para "atraer público y proyectar la imagen de la costa onubense a nivel nacional e internacional".

El acto concluyó con un concierto acústico del artista L.A. Luis Alberto Segura, quien ofreció un recorrido por una selección de su carrera musical, que el próximo año cumple 25 años, poniendo el broche final a una jornada marcada por la música en directo y la conexión con el público asistente. Islasónica continúa así consolidándose como una de las citas culturales de referencia para dar la bienvenida al verano, "combinando música, entorno y experiencia en un formato que sigue creciendo edición tras edición".