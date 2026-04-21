La Fundación Atlantic Copper abre en Huelva las inscripciones para la XI Carrera Infantil 'Kilos x km'

Inicio de la Carrera Infantil 'Kilos x Km' . - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper ha abierto el plazo de inscripciones para participar en la XI Carrera Infantil 'Kilos x Km', un encuentro deportivo y solidario ya consolidado en Huelva que se celebrará el próximo 30 de mayo en el Paseo de la Ría.

Según informa la entidad en nota de prensa, organizada en colaboración con el Club Onubense de Atletismo y Club Maratón Huelva y con la participación de Puerto de Huelva, Holea, Fresón de Palos, Fundación MAS e Impresur, la iniciativa se celebra este año de forma independiente, desligándose de la Carrera 10K Puerta del Descubrimiento, con el objetivo de reforzar su carácter propio e impulsar la participación de las familias en esta jornada solidaria.

La carrera está dirigida a niños y niñas nacidos entre 2015 y 2022, ambos inclusive, y combina deporte y solidaridad, ya que para participar es necesaria la entrega de, al menos, tres kilos de alimentos no perecederos por persona. Todos los productos recogidos serán donados al Banco de Alimentos. La directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, ha señalado que 'Kilos por Kilómetro' "se ha consolidado como una de las iniciativas más emblemáticas y queridas" de la Fundación, "al fomentar entre los más pequeños valores como la solidaridad, el compañerismo y los hábitos de vida saludables".

Las inscripciones podrán realizarse online a través de este enlace. La recogida de dorsales, momento en el que se efectuará la entrega de los kilos de alimento, tendrá lugar en las inmediaciones del Muelle del Tinto (Paseo de la Ría) a partir de las 9,30 horas.

La prueba, que comenzará a las 11,00 horas, se dividirá en cuatro categorías: Pitufos, para niños y niñas nacidos entre 2021 y 2022; Sub-8, para quienes hayan nacido entre 2019 y 2020; Sub-10 (2017-2018) y Sub-12 (2015-2016).