La Huelva cofrade se une por las enfermedades raras en el IV Concierto Solidario 'Princesa Ari'

Acto de presentación del IV Concierto Cofrade Solidario 'Princesa Ari'.

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido este lunes la presentación del IV Concierto Cofrade Solidario 'Princesa Ari', un evento benéfico y cofrade impulsado por la Fundación Laberinto y la Asociación Mi Princesa Rett, que se celebrará el próximo 7 de marzo, a las 17,00 horas, en la Casa Colón.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una de las principales citas de la cuaresma onubense que contará con la participación desinteresada de cinco destacadas bandas y agrupaciones musicales de la capital onubense: la Agrupación Musical Santísimo Cristo del Amor; la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno; la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Expiración 'Salud y Esperanza'; la Agrupación Musical Santa Cruz; y la Banda de Música Nuestra Señora Madre de Consolación, interpretando cada una de ellas cuatro marchas.

La alcaldesa de Huelva ha destacado durante su intervención que "este concierto cofrade es mucho más que un evento musical. Es un acto de conciencia, de corazón y de compromiso con quienes conviven cada día con enfermedades raras". Asimismo, ha subrayado que "hoy volvemos a demostrar que cuando Huelva se une por una buena causa, no hay límites".

La primera edil ha querido agradecer a Elvira Usín, en representación de la Asociación Mi Princesa Rett, y a Pilar Pereda, de la Fundación Laberinto el "compromiso, la entrega y trabajo incansable", destacando que ambas entidades "son un ejemplo de lucha, de generosidad y de esperanza para toda nuestra ciudad".

Igualmente, ha puesto en valor la implicación institucional y social que rodea al concierto, remarcando que "Huelva es solidaria. Lo ha demostrado muchas veces y lo volverá a demostrar el próximo 7 de marzo en la Casa Colón", mostrándose convencida de que los onubenses respaldarán de nuevo esta cita benéfica.

Por su parte, la diputada provincial de servicios sociales, Carmen Díaz ha señalado que la Diputación de Huelva cree "firmemente" que las instituciones tienen que estar "donde están las personas". "Y por eso colaboramos con este concierto desde el principio: porque detrás de cada iniciativa como esta hay familias, hay lucha, hay esperanza y hay un enorme ejemplo de dignidad", ha dicho.

Además, ha querido reconocer especialmente la "generosidad" de las bandas, que participan de forma desinteresada, y de las entidades y empresas "que suman esfuerzos, demostrando que cuando Huelva se une, pasan cosas muy buenas".

En representación de la Asociación Mi Princesa Rett, Elvira Usín ha agradecido el respaldo recibido y ha asegurado que siguen impulsando esta acción social porque, aunque tuvo la pérdida de su hija por esta enfermedad, sigue luchando "porque hay muchas niñas que aún lo siguen padeciendo sin una cura". En este sentido, ha incidido en que "queda mucho trabajo por hacer y mucho que allanar, por eso seguimos al pie del cañón, para que la investigación continúe avanzando y se siga visibilizando".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Laberinto, Pilar Pereda, ha dado las gracias al Ayuntamiento, a las bandas participantes y a los patrocinadores, señalando que "todo esto es posible porque está sujeto a cuatro pilares: las entidades públicas, las bandas, el público y familias como la de Elvira y Dani Zamora, padres luchadores que no abandonan la lucha a pesar de la pérdida".

Finalmente en representación de las bandas y como director de la Banda de la Expiración, Ángel Salazar, ha reiterado el "firme compromiso" del mundo de la música cofrade con esta causa solidaria, destacando que "son ya muchos años apoyando esta iniciativa y así seguiremos siempre". Pese a la colaboración altruista de las formaciones musicales, el evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Huelva, el Ayuntamiento de Palos, la Diputación de Huelva, el Puerto de Huelva, Aguas de Huelva y la Fundación Caja Rural del Sur, además de unas 25 empresas onubenses.

El donativo para asistir al concierto es de seis euros. Las entradas ya están disponibles en entradas.huelva.es y en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de lunes a viernes, de 11,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas. Asimismo, se ha habilitado una Fila Cero para todas aquellas personas que deseen colaborar con la causa solidaria a través de las entidades Mi Princesa Rett y La Fundación Laberinto.