Huelva lleva su oferta turística a Cataluña con la presencia en la feria B-Travel de Barcelona

La Agencia Destino de Huelva ha participado durante este fin de semana en la Feria B-Travel de Barcelona. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Destino de Huelva ha participado durante este fin de semana en la Feria B-Travel de Barcelona, uno de los eventos comerciales del sector turístico más importante de España y dirigido, principalmente, al consumidor final. El objetivo sigue siendo dar a conocer el destino Huelva y captar turistas del mercado catalán.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, la delegación onubense ha estado compuesta por el personal técnico de la agencia y algunos representantes de la oferta turística de la provincia como es el caso de los responsables de la Mancomunidad de Islantilla y Hoteles Garden. En un stand compartido de 150 metros cuadrados, la Agencia Destino Huelva ha estado dando a conocer una gran oferta de propuestas de ocio, naturaleza, cultura, y gastronomía, entre otras.

Se trata de un evento que implica a empresas de todos los sectores del turismo y abarca destinos turísticos, agencias de viajes y cadenas hoteleras, lo que lo convierte, año tras año, en "una cita de referencia para los viajeros y los profesionales del sector".

La Feria B Travel se ha desarrollado en el recinto ferial FIRA de Barcelona Montjuic y este año ha celebrado su trigésimo tercera edición con la visita de más de 25.000 personas y 110 expositores directos, en sus 7.000 metros cuadrados de exposición. En esta edición de 2026, el salón de turismo de FIRA de Barcelona ha pretendido conectar aún más con las inquietudes y demandas del viajero actual, un perfil que busca actividades que le generen nuevas sensaciones y emociones.

Así, B-Travel ha presentado una oferta más especializada y orientada a convertir la visita al certamen en una experiencia más completa. Para hacerlo posible, ha estrenado una puesta en escena atractiva y visual, organizada en espacios temáticos claramente diferenciados. Junto con las tradicionales actividades para el público general, B-Travel también ha reforzado su papel como espacio de referencia para el sector turístico con numerosas jornadas, encuentros profesionales y un área de búsqueda de empleo.