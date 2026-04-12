Huelva se posiciona en febrero como segunda provincia en viajeros y pernoctaciones en hoteles rurales

Archivo - El hotel rural accesible Sierra Luz, enclavado en Cortegana (Huelva). - EUROPA PRESS/PAZ Y BIEN - Archivo

HUELVA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Huelva se ha posicionado durante el mes de febrero como la segunda provincia andaluza en viajeros que se han hospedado en alojamientos rurales, y ha supuesto un crecimiento en la tasa interanual, según los datos provisionales que ha publicado recientemente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press.

De este modo, durante febrero, 3.589 viajeros se hospedaron en los alojamientos turísticos de la provincia, esta cifra supuso un aumento del 23,71% con respecto a enero, en el que se contabilizaron 2.901 turistas y un incremento del 35,28% con respecto al mismo mes del pasado año.

Asimismo, durante el segundo mes del año, los visitantes realizaron 6.284 pernoctaciones, lo que representa un aumento del 27,25% con respecto al mismo mes del año anterior en el que se registraron 4.938 estancias. Además, también ha supuesto un aumento con respecto a enero, en el que los hoteles contabilizaron 5.298 estancias.

Tan solo la provincia de Málaga superó a la onubense en cuanto a viajeros, ya que contabilizó 5.632 viajeros, y en cuanto a pernoctaciones, que consiguió 15.177 estancias. Además, a nivel autonómico, los hoteles andaluces fueron visitados por 22.207 turistas y se registraron 53.555 pernoctaciones.

Por otro lado, el turista nacional eligió preferentemente los hoteles rurales de la provincia durante febrero, puesto que aglutinaron a 3.404 viajeros españoles y 5.982 pernoctaciones, mientras que de estancias de ciudadanos extranjeros se contabilizaron 186 viajeros y 303 pernoctaciones, lo que supone un descenso con respecto al mes anterior.

Además, la estancia media durante febrero fue de 1,8 días, que fue la menor de las provincias andaluzas y supone la misma cifra a la de enero, mientras que la estancia media del turista extranjero aumenta hasta los 1,6 días.

Por su parte, el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche fue la primera zona más visitada de las que son objeto de estudio del IECA, puesto que durante febrero se contabilizaron 1.903 turistas, mientras que fue la segunda en pernoctaciones, con 3.644 estancias, de los cuales 1.718 fueron turistas nacionales y registraron 3.342 estancias.

Por otro lado, hay que resaltar que la provincia ha contado con 145 establecimientos de media que han ofertado 1.157 plazas, generando, a su vez, 244 puestos de trabajos y obteniendo el 46,50% de ocupación durante el fin de semana, que es el porcentaje más alto de todas las provincias andaluzas.