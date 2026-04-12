Huerto Ramírez reúne al sector cinegético en el sexto Foro Provincial de la Caza en Huelva

La finca experimental Huerto Ramírez ha acogido el 12 de abril el VI Foro Provincial de la Caza. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La finca experimental Huerto Ramírez ha acogido este domingo el sexto Foro Provincial de la Caza, una cita "consolidada como punto de encuentro del sector cinegético" en la provincia de Huelva que ha reunido a profesionales, gestores, entidades vinculadas al medio rural y aficionados en una jornada de puesta en común sobre los retos del presente y del futuro.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha destacado durante el encuentro que este foro "se ha consolidado como un espacio que nos permite compartir experiencias, reflexionar sobre los retos que tenemos por delante y seguir avanzando juntos desde el diálogo", poniendo en valor el papel de esta cita "como marco de escucha y trabajo conjunto con el sector".

En la apertura, han participado el diputado de Medio Ambiente y Caza, Arturo Alpresa; la alcaldesa de El Almendro, María Alonso Mora; el presidente de la Federación Andaluza de Caza, José María Mancheño, y el delegado de Sostenibilidad de la Junta, Pedro Yórquez.

Zamora ha subrayado que la caza en la provincia "no ha sido solo una actividad deportiva, sino una realidad profundamente ligada a nuestros pueblos, a nuestras tradiciones y al equilibrio de nuestro entorno natural", destacando su arraigo en el territorio y su contribución al mantenimiento del medio rural, tanto desde el punto de vista social como económico y ambiental.

En esta línea, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial con el sector, señalando que la Diputación "ha seguido trabajando junto a la Federación Andaluza de Caza para apoyar su dimensión social y su papel en el medio rural", insistiendo en la importancia de "continuar fortaleciendo la colaboración institucional".

La jornada ha contado con un "amplio programa de actividades" que ha combinado espacios de reconocimiento, exhibiciones y propuestas divulgativas. A lo largo del día se han desarrollado demostraciones de aves de cetrería, exhibiciones deportivas y de tiro, muestras relacionadas con la gestión cinegética, exposiciones temáticas, actividades en circuito exterior y espacios participativos para todos los asistentes, "configurando una programación diversa que ha acercado la realidad del sector al público".

Además, el foro ha servido para seguir profundizando en cuestiones como la sostenibilidad, la conservación del entorno natural y la importancia de la actividad cinegética "como elemento vinculado al desarrollo y a la vida de los municipios del interior de la provincia".

En suma, con esta sexta edición, la Diputación de Huelva ha vuelto a respaldar una cita que refuerza la conexión entre medio natural y desarrollo rural, consolidando a Huerto Ramírez como "escenario de referencia" para el diálogo en torno a la caza en la provincia.