Impulsan un mapa digital del suelo industrial de la provincia de Huelva para atraer inversiones

El presidente de la Diputación, David Toscano, durante la presentación del visor cartográfico del suelo industrial de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este martes la presentación del visor cartográfico del suelo industrial de la provincia, que permitirá facilitar la toma de decisiones empresariales y atraer nuevas inversiones al territorio.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, el acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación, David Toscano; el presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Daniel Toscano; el presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, Juan Márquez; y la supervisora de la oficina técnica de GTA Ingeniería y Medio Ambiente, Carmen Hierro, empresa responsable del desarrollo técnico de la plataforma.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha destacado que esta herramienta "es útil, moderna y estratégica y nos permite conocer y mostrar dónde están nuestras oportunidades de crecimiento y desarrollo", subrayando que supone "una auténtica radiografía de la provincia y de su potencial industrial".

Además, Toscano ha subrayado que, por primera vez, este recurso incorpora de forma integral todas las comarcas, incluido el Andévalo y la sierra, lo que permite ofrecer "una visión completa del mapa provincial" y avanzar en un "objetivo clave" para la institución, que "todos los territorios tengan las mismas oportunidades de progreso, crecimiento y generación de empleo".

El mapa digital, herramienta estratégica impulsada por la Cámara de Comercio de Huelva y la institución provincial, ofrece información detallada sobre la localización del suelo industrial disponible en la provincia, así como sobre infraestructuras estratégicas, accesos logísticos y características de las parcelas, facilitando una visión clara del territorio.

El presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva, Juan Márquez, ha asegurado que "se ofrece una información bastante rica de los espacios de innovación y producción en la provincia de Huelva que va a ser muy utilizado por la Cámara de Comercio para atraer inversores a nuestro territorio con asuntos que ahora están de tanta actualidad como el hidrógeno verde y la agricultura".

Márquez ha insistido en que "estos espacios de innovación y producción son esenciales para el desarrollo de la provincia de Huelva" y ha felicitado tanto a la Diputación, como a la Cámara de Comercio y al propio CESpH por abordar este tema y elaborar este mapa digital del suelo industrial de la provincia para atraer inversiones.

Desde el punto de vista técnico, la supervisora de la oficina técnica de GTA Ingeniería y Medio Ambiente, Carmen Hierro, ha señalado que se ha concebido esta plataforma como "una herramienta estratégica basada en tecnología SIG que permite transformar datos territoriales complejos en información útil para la toma de decisiones". "No se trata solo de visualizar suelo disponible, sino de integrar y analizar variables clave como la accesibilidad, las infraestructuras o el planeamiento, ofreciendo una visión completa y fiable del potencial logístico de la provincia", ha explicado.

Este visor, según ha añadido, "facilita el acceso a información actualizada, mejora la transparencia del dato y convierte la cartografía en un activo de valor para empresas e inversores". "Con ello, contribuimos a posicionar Huelva como un territorio competitivo, preparado para atraer proyectos industriales y logísticos con mayor agilidad y seguridad", ha abundado.

La herramienta abarca la totalidad del suelo industrial de la provincia, convirtiéndose en un "recurso clave" para "reforzar la competitividad de Huelva como destino empresarial". Las instituciones implicadas han coincidido en señalar que este proyecto es un ejemplo de colaboración orientada a generar riqueza, fortalecer el tejido productivo y seguir avanzando hacia una provincia donde invertir y crecer sea sinónimo de oportunidad.