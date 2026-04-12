A información pública la legalización de escolleras colocadas en viviendas en El Portil (Huelva) por las borrascas

Archivo - Imagen de escolleras frente a las viviendas en la playa de El Portil (Huelva) en un día de subida de mareas. - ASOCIACIÓN DE VECINOS PORTILEÑOS - Archivo

HUELVA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente somete a información pública el procedimiento administrativo relativo a la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para la legalización en materia de costas de las escolleras situadas frente a viviendas de la calle Alcotán de El Portil, que colocaron los afectados por los temporales en 2024 para la protección de las edificaciones. En este caso concreto, se somete a información pública la petición de una de las parcelas, pero todas ellas presentan petición.

Según recoge el proyecto básico del estudio de evaluación para la aprobación definitiva de la concesión de ocupación, presentado por los interesados y consultado por Europa Press, se trata de escolleras provisionales frente al litoral de unas seis viviendas, cinco de ellas en la mencionada calle y otra en la calle Garcilla, para la que obtuvieron una aprobación provisional.

Señala el proyecto que la actuación se encuentra amparada legalmente dentro del Reglamento General de Costas, ya que indica que "la administración competente podrá autorizar medidas provisionales de defensa, condicionadas al compromiso del interesado de tramitar la correspondiente solicitud de concesión definitiva".

En el mismo se explica que la escollera fue instalada "en el marco de una actuación de emergencia previamente autorizada" y que la intervención "mínima" e "imprescindible" para paliar la situación de emergencia consistió en la colocación de un manto de escollera de piedra en el frente litoral correspondiente frente a las parcelas, así como que la actuación se realizó "bajo el Orden Ministerial de 30 de abril de 2003".

Apunta que las dimensiones de las escolleras son de unos 3,5 metros de altura en todo el frente de cada parcela afectada, "abarcando tanto parte de la parcela privada como parte del dominio público marítimo-terrestre, de forma que "la mayor parte de la estructura se encuentra ubicada dentro de cada propiedad" y con la única finalidad de "proteger la parcela y evitar el colapso del cerramiento orientado a la playa, ante el riesgo inminente de caída causado por los temporales recurrentes que afectan a la playa de El Portil, particularmente intensificados en la fecha de ejecución de la obra".

Prosigue señalando el proyecto que el material utilizado es "similar al empleado por propietarios colindantes en actuaciones análogas" y que se integra "visual y funcionalmente en el entorno costero".

Así las cosas, indica que, finalizada la actuación de emergencia y "ante la persistencia de las condiciones que motivaron su ejecución", los propietarios de las viviendas solicitan la concesión administrativa para la ocupación "permanente" del dominio público marítimo-terrestre "mediante la regularización de la escollera existente", al tiempo que subraya que la extensión lineal del litoral que ocupan las parcelas "abarca 525 metros".

Por todo ello, para la solicitud de legalizar permanentemente las escolleras, los propietarios han tenido que presentar una serie de documentaciones ante la Delegación de Sostenibilidad en Huelva que incluye un estudio básico de la dinámica litoral; una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre la escollera instalada; un estudio de la incidencia de la escollera instalada sobre el dominio público marítimo terrestre y de evaluación de la influencia de la escollera instalada sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.

El informe, que ha estado sometido a supervisión de dos especialistas en dinámicas costeras de la Universidad de Huelva, concluye que, "en conjunto, se trata de una actuación respetuosa con el medio litoral, compatible con la conservación del dominio público y alineada con los principios de sostenibilidad y adaptación al cambio climático", por lo que "se considera técnicamente viable y ambientalmente admisible su regularización mediante solicitud de concesión de ocupación permanente del dominio público marítimo-terrestre".