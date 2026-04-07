A información pública la tramitación ambiental para la explotación durante 30 años de las Minas de Tharsis (Huelva)

Archivo - Visita de estudiantes de la UHU a las minas de Tharsis, en una imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha abierto este martes --tras su publicación inicial en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)--, durante 30 días, el periodo de información pública de autorización ambiental unificada del proyecto de explotación minera a 30 años 'Minas de Tharsis' y de autorización del plan de restauración de las concesiones de las minas Lachares, Lagunazo, Almagrera y Cantareras, en los términos de Alosno, Puebla de Guzmán y El Cerro de Andévalo (Huelva), solicitada por Nueva Tharsis, S.A.

Según recoge el proyecto, consultado por Europa Press, este yacimiento tiene una extensión superior a las 3.700 hectáreas y sus monteras de hierro "han llegado a producir oro y plata ya en tiempos actuales". Señala la compañía que su stockwork supone "una fuente esencial de recursos minerales tanto de cobre como de cobalto, sin descartar la presencia de oro".

Explica Nueva Tharsis que el proyecto minero actual consiste en la apertura de cuatro minas --Lagunazo, Lanchares, Almagrera y Cantareras--, de los siete yacimientos con los que cuentan las Minas de Tharsis, que permitirán la explotación mediante minería de interior de las concesiones en esta zona de la Faja Pirítica de Huelva, apuntando que Lagunazo y Lanchares son minas de cobre, mientras que Almagrera y Cantareras son minas polimetálicas.

En este sentido, destaca que el cobre se encuentra entre "las materias primas clave" que Europa "necesitará para alcanzar su ambición de una economía sostenible y con un impacto neutral sobre el medioambiente".

La compañía prevé que la explotación sea "secuencial", de manera que se explotarán primero dos de las minas mientras se hacen las preparaciones de las otras dos, de forma que "la producción de mineral se mantiene uniforme en el tiempo" y permite, también crear empleo en el entorno y el "desarrollo" de los municipios de la comarca.

Recuerda que la mina de Tharsis ha estado activa "por varios siglos" pasando por diferentes civilizaciones, desde los antiguos Tartessos, continuando por el Imperio Romano y finalizando su actividad en el siglo XX tras décadas de explotación por parte de la compañía británica The Tharsis Sulphur and Copper Company Limited. Se calcula que se explotaron 3,5 millones de toneladas en épocas tartésico-romanas, "de las que podrían haberse extraído 170.000 toneladas de cobre y cantidades importantes de oro y plata".

Nueva Tharsis es una compañía de capital cien por cien andaluz dedicada al sector de la minería metálica en la Faja Pirítica Ibérica, donde cuenta con los derechos mineros de las minas de Tharsis en el municipio de Alosno y la mina de La Zarza en el municipio del mismo nombre.

Subraya que ha desarrollado este proyecto de explotación de los recursos minerales existentes en las Minas de Tharsis con objeto de conseguir "la mayor optimización ambiental posible", consciente, además, de que la Unión Europea "se encuentra inmersa en un período de transición hacia un modelo de economía circular, donde el valor de los productos, materiales y recursos sean mantenidos el máximo de tiempo posible promoviendo la minimización de residuos y dirigiendo los esfuerzos para alcanzar un desarrollo sostenible de baja emisión de carbono y un uso eficiente de los recursos integrados en una economía competitiva".

Explica la compañía que la ventaja de la explotación de estas zonas con minería subterránea "recae, desde el punto de vista ambiental, en que permitirá la restauración de zonas degradadas, ya que en algunas zonas como en Lagunazo, residuos altamente contaminantes, piritas y morrongos, se introducirán en el interior como relleno, junto con los materiales extraídos de las propias minas". De la misma manera, señala que en cada mina hay elementos declarados BIC (Bienes de Interés Cultural), que "serán puestos en valor" con este proyecto.