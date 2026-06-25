Investigan en Huelva a un conductor por circular sobre el techo de su vehículo y dar positivo en alcohol

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

HUELVA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (Usecic) y del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva han interceptado y procedido a la investigación de un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sobre el techo de su vehículo y dar positivo en la prueba de alcoholemia.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos se desencadenaron, cuando la central operativa de la Guardia Civil comenzó a recibir múltiples llamadas de conductores alertando de la circulación de un vehículo todoterreno, con una persona sobre el techo del mismo.

Dada la gravedad y peligro para la propia persona y resto de usuarios de la vía, las unidades de la Guardia Civil desplegaron un dispositivo que culminó con la localización del vehículo en la autovía A-497 (Huelva -Punta Umbría).

Una vez detenido el vehículo los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sometieron al conductor a las pruebas de detección legalmente establecidas, arrojando una tasa positiva de alcohol.

CONSECUENCIAS PENALES

Por el delito de conducción temeraria con peligro manifiesto para la vida, recogido en el artículo 380 del Código Penal, el investigado se enfrenta a penas de prisión de seis meses a dos años y a la privación del derecho a conducir de uno a seis años.

Desde la Guardia Civil se agradece la colaboración ciudadana, "cada vez más habitual", lo que pone de manifiesto el "alto grado" de concienciación de la sociedad y el "creciente rechazo social" hacia las conductas que ponen en peligro la seguridad vial.

Se recuerda que está a disposición de los ciudadanos el teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial o por la comisión de cualquier hecho delictivo; cualquier información será tratada de manera discreta y anónima. También se ofrece la utilización de la aplicación móvil Alertcops, que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.