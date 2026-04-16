Investigan a un propietario por arrojar cachorros recién nacidos a un contenedor en Almonte (Huelva)

Cachorros fallecidos encontrados por la Guardia Civil en un paraje de Almonte (Huelva). - GUARDIA CIVIL

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a una persona el Almonte (Huelva) por su presunta implicación en un delito contra los animales, ya que arrojó a los cachorros que había parido su perra a un contenedor de basura.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos sucedieron el pasado 27 de febrero, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza recibieron aviso de un ciudadano en el que comunicaba la existencia de siete cachorros abandonados en un contenedor de basura, cinco de ellos fallecidos y dos con vida, en un paraje de Almonte (Huelva).

Por todo ello comenzaron las investigaciones, siendo localizada una perra en las inmediaciones con signos evidentes de haber parido recientemente, a la cual se le tomaron muestras de ADN para poder determinar si había parentesco con los cachorros encontrados, contándose con la colaboración del Ayuntamiento de Almonte (Huelva), que remitió las citadas muestras a la empresa ADN Canino de la localidad de Xátiva (Valencia).

Finalmente, recibidos los resultados, se corroboró que los cachorros eran hijos de la perra identificada, procediéndose a la investigación de su propietario, como supuesto autor de los hechos por un delito contra los animales. Las diligencias instruidas serán puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.