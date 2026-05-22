Isla Cristina (Huelva) decreta un día de luto oficial por la muerte de dos vecinos este viernes

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva). Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Isla Cristina (Huelva) ha decretado un día de luto oficial en el municipio tras el fallecimiento, durante la jornada de este viernes, de dos vecinos de la localidad en circunstancias diferentes. Uno de ellos perdió la vida tras adentrarse en el mar para auxiliar a una persona que pedía socorro, mientras que el segundo, un joven de 26 años, falleció en una vivienda de El Rocío, donde se encontraba, y padecía una enfermedad grave previa.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el periodo de luto se extenderá desde las 20,00 horas de este viernes hasta las 20,00 horas del sábado. Durante ese tiempo, las banderas oficiales ondearán a media asta y lucirán crespones negros en señal de duelo y respeto institucional.

El primero de los sucesos tuvo lugar en la playa de La Gaviota, en el término municipal de Isla Cristina, donde un vecino falleció tras lanzarse al agua con la intención de socorrer a otra persona que se encontraba en peligro.

El segundo fallecimiento se produjo en la aldea de El Rocío, donde otro vecino del municipio perdió la vida en circunstancias que están siendo investigadas. En ambos casos, las causas exactas de la muerte deberán determinarse tras la práctica de las correspondientes autopsias.

Tras conocerse ambos sucesos, el Ayuntamiento de Isla Cristina ha mantenido una reunión para valorar la situación y adoptar las medidas correspondientes en señal de duelo, respeto y apoyo a las familias afectadas.

Asimismo, el Consistorio ha trasladado, en nombre de toda la Corporación municipal y de la ciudadanía isleña, sus más sinceras condolencias y muestras de solidaridad a los familiares, amistades y allegados de las personas fallecidas, expresando el acompañamiento del municipio en estos momentos de profundo dolor.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha anunciado que adaptará la celebración de los actos públicos municipales previstos durante el periodo de luto oficial conforme a las medidas que se consideren oportunas.